Joint Exhibition of 'My Documents' Centers and the State Historical Museum 'Cultural Code of Peoples of Russia' on VDNKh

The joint exhibition of 'My Documents' centers and the State Historical Museum 'Cultural Code of Peoples of Russia' opened on VDNKh. The exhibition features a collection of national costumes, kitchenware, and household items from various regions of the country. Additionally, works by students and graduates of the Moscow Central Art School under the Russian Academy of Arts are displayed, dedicated to traditions and peoples of our country.

Коллекцию народных костюмов, кухонную утварь и предметы быта из разных уголков нашей страны покажут на выставке «Культурный код народов России», открывшейся на ВДНХ. Во Дворце госуслуг на ВДНХ открылась совместная выставка центров «Мои документы» и Главархива «Культурный код народов России».

В экспозиции посетители смогут увидеть коллекцию народных костюмов, кухонную утварь и предметы быта из разных уголков страны. Также там представили работы учеников и выпускников Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств. Они посвящены традициям и народам нашей страны. Выставка на ВДНХ открылась в рамках проекта «Москва — с заботой об истории».

Начальник управления по реализации проектов центров госуслуг Москвы: «Проект посвящен тому, что москвичи могут передавать на вечное хранение в Главархив: это предметы старины, письма личные, предметы из коллекций. И в рамках собранных этих вещей мы формируем тематические выставки. В рамках выставки мы постарались набрать широкими мазками всю палитру — от Камчатки до Калининграда, Поволжья, то есть все народы, которые у нас были, которые проживали и проживают сейчас». Посетить выставку «Культурный код народов России» на ВДНХ можно до 16 июля.

Также небольшие экспозиции на эту тематику открылись и в других офисах «Мои документы» на стендах «Москва — с заботой об истории». Там гости узнают, например, о старинных народных игрушках, о традиционных ремеслах и обычаях





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