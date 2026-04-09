Jetour G700: Дальнобойный гибридный внедорожник готовится к выходу на российский рынок

Китайский автопроизводитель Jetour планирует вывести на российский рынок новый гибридный внедорожник G700 уже в текущем году. Модель, представленная в Китае, отличается внушительными размерами, мощной гибридной силовой установкой и впечатляющим запасом хода. Подробности о технических характеристиках, комплектациях и сроках поставки для России.

Jetour готовит к выходу на российский рынок новый гибрид ный внедорожник G700 . Китайский автопроизводитель приступил к процедурам сертификации, подтверждая планы по выводу модели на отечественный рынок уже в текущем году. G700 , дебютировавший в Китае в 2025 году, представляет собой внушительный внедорожник с габаритами 5198 мм в длину, 2050 мм в ширину и 1956 мм в высоту, при колесной базе 2870 мм.

На рынке Поднебесной G700 доступен в версиях с пятью и шестью посадочными местами, однако информация о том, какая именно конфигурация будет предложена российским покупателям, пока не разглашается.\В Китае G700 оснащается гибридной силовой установкой параллельного типа. Это означает, что бензиновый двигатель напрямую связан с колесами, обеспечивая эффективную передачу крутящего момента. Примечательно, что, несмотря на невыгодные налоговые условия, связанные с таким типом гибридных систем в России, Jetour решил не адаптировать силовой агрегат для российского рынка, в отличие от некоторых других производителей. Суммарная мощность гибридной установки впечатляет: 2,0-литровый бензиновый двигатель в паре с двумя электромоторами выдают 904 лошадиные силы и 1135 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи емкостью 34,1 кВтч, обеспечивающей до 116 км пробега на электротяге. Общий запас хода внедорожника достигает впечатляющих 1400 км, что делает его привлекательным для дальних поездок. Ценовая политика в Китае начинается от 329,9 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 3,75 миллиона рублей. В дополнение к анонсу G700, ранее Jetour сообщал о планах по доработке внедорожника T2 для российского рынка, что свидетельствует о стремлении компании расширить свое присутствие в России.\Предстоящий выход Jetour G700 на российский рынок вызывает большой интерес у автолюбителей. Высокая производительность, впечатляющий запас хода и просторный салон делают этот внедорожник привлекательным выбором в своем классе. Ожидается, что G700 предложит конкурентоспособное сочетание цены и качества, что позволит Jetour укрепить свои позиции на российском рынке. Компания активно работает над адаптацией своих моделей к условиям эксплуатации в России, учитывая особенности климата, дорог и потребительских предпочтений. Особое внимание уделяется локализации производства, сервисному обслуживанию и гарантийным обязательствам, что является ключевым фактором успеха на любом рынке. Вывод на рынок G700 является важным шагом в стратегии Jetour по расширению модельного ряда и завоеванию большей доли рынка в России. Компания стремится предложить российским потребителям современные, технологичные и комфортабельные автомобили, отвечающие самым высоким требованиям





