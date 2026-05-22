IT-эксперт объяснил, почему пауэрбанки загораются и как их безопасно использовать

IT-эксперт Эльдар Муртазин объяснил, что становится причиной таких возгораний и как их безопасно использовать. Он предупредил, что поврежденный аккумулятор продолжать использовать повышает риск воспламенения. Также он отметил прямую зависимость между ценой гаджета и его безопасностью.

Москва, 22 мая - АиФ-Москва. После того как у жительницы Сургута в лифте загорелся пауэрбанк и кабину затянуло дымом, IT-эксперт Эльдар Муртазин в разговоре с aif.ru объяснил, что становится причиной таких возгораний.

"Внешних аккумуляторов сегодня существует достаточно много, поэтому, безусловно, некоторые из них выходят из строя. Аккумуляторы роняют. При падении целостность оболочки аккумуляторных элементов может нарушаться, и при нагреве они раздуваются. Дальше — механическое воздействие, протыкается оболочка и, собственно говоря, можно говорить о том, что он летит в никуда.

То есть воспламенение вряд ли происходит, но задымление — часто. Но может и возгорание произойти", — предупредил Муртазин. Эксперт подчеркнул, что если поврежденный аккумулятор продолжают использовать, шансы на воспламенение резко возрастают. Именно состояние устройства, а не температура за окном, определяет степень риска.

"Зависит именно от состояния аккумулятора. Если аккумулятор повреждён и вы продолжаете им пользоваться, повышаются шансы на то, что он загорится. Ну и механическое воздействие. Других причин, в общем-то, нет", — добавил он.

Муртазин отметил прямую зависимость между ценой гаджета и его безопасностью. В дешёвых устройствах производители часто экономят на защитных механизмах, тогда как качественный пауэрбанк способен пережить даже сквозной прокол.

"Причины достаточно банальные. Чем дешевле аккумулятор, тем выше вероятность того, что он загорится при механическом повреждении. Там нет дополнительных защитных механизмов, нет защиты от прокола. Хороший аккумулятор можно гвоздём пробить насквозь, и ничего с ним не будет", — резюмировал эксперт. Оцените материал Обществоэксклюзивэксклюзивные новост





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Пауэрбанки Загораются Безопасность Цена Гаджеты

United States Latest News, United States Headlines