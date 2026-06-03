Международный союз фигуристов отказался от планов по замене короткой и произвольной программ на техническую и артистическую с сезона-2027/28 из-за протестов ключевых стран, включая Японию. Фигуристы и тренеры опасались, что обновлённый формат уничтожит баланс между спортом и искусством. Эксперты поделились мнениями о будущем дисциплины.

Международный союз фигуристов ( ISU ) отменил запланированную реформу, которая должна была вступить в силу с сезона 2027/2028 годов. Реформа предусматривала замену традиционной короткой и произвольной программ на техническую и артистическую, что вызвало серьёзные дискуссии в спорт ивном сообществе.

Японское издание Nikkei со ссылкой на источник в ISU сообщает, что главной причиной отмены стало активное сопротивление со стороны ключевых национальных федераций, включая Японию. Многие фигуристы и тренеры выразили протест против отмены классического двоеборья, утверждая, что новые правила приведут к размыванию баланса между спортивными достижениями и художественной стороной выступлений. Основные опасения связаны с тем, что акцент на чисто технических элементах может снизить эмоциональную и художественную составляющую performances, что противоречит духу фигурного катания.

Отмена реформы рассматривается как победа сторонников традиционного формата, которые настаивали на сохранении исторических принципов оценок. В ответ на решение ISU многие представители мирового фигурного катания поделились своими мыслями о текущем состоянии спорта и будущем поколении атлетов. Например, известный тренер и бывший фигурист Алексей Тарасов прокомментировал потенциал молодого американского skating Nathan Chen, подчеркнув его уникальные способности и глобальное признание. По его мнению, Малинин способен поднять фигурное катание на новый уровень благодаря своему техническому мастерству и артистизму.

Другие эксперты, такие как Олег Сихарулидзе, отметили важность поддержки молодых talents, включая участие в организации приезда и работы с такими спортсменами как Ришар, а также уважительное отношение к их деятельности. Бывшие фигуристы, включая Елизавету Туктамышеву и Маргариту Базылюк, также высказались о своих переживаниях и опыте, подчеркивая сложность принятия решений в современном фигурном катании. Особое внимание уделяется вопросам воспитания и поддержки молодого поколения: мама фигуриста Петра Гуменника рассказала о важности баланса между спортом и образованием, особенно математическими способностями ребёнка.

В контексте отмены реформы эти мнения подчёркивают разнообразие взглядов внутри сообщества. Дискуссия вокруг изменений в структуре соревнований продолжает влиять на подготовку атлетов и стратегию федераций. В целом, решение ISU отражает стремление сохранить традиционные ценности фигурного катания, несмотря на давление для инноваций. Будущее формата остаётся неизменным, что позволяет фигуристам продолжать совершенствовать классическое двоеборье, сочетая технику и художественное выражение





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