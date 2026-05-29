IIHF будет решать вопрос допуска России по каждому турниру отдельно

Совет IIHF опроверг заявление российского министра и пояснил, что дисциплинарный совет лишь отменил предыдущее решение, но не восстановил автоматически Россию. Теперь участие российской сборной будет рассматриваться индивидуально для каждого соревнования.

Совет Международной федерации хоккея ( IIHF ) сообщил, что будет принимать решение о допуск е российских сборных к участию в турнирах на индивидуальной основе для каждого конкретного мероприятия.

Это заявление стало реакцией на сообщение министра спорта РФ и председателя Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, который в четверг объявил, что дисциплинарный совет IIHF якобы аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/27. Однако в IIHF подчеркнули, что отмена предыдущего решения не означает автоматического возвращения российских команд. Вместо этого дело возвращено в совет IIHF для повторного рассмотрения с учетом соображений безопасности, охраны, оперативных и спортивных планов.

Дисциплинарный совет IIHF, рассмотрев апелляцию Федерации хоккея России, постановил, что предыдущее решение совета от января 2026 года не может быть оставлено в силе в его нынешнем виде. Это решение было принято 25 мая 2026 года. Однако совет прямо указал, что отмена не влечет за собой автоматическое восстановление участия России. Теперь совет IIHF должен собрать всю необходимую информацию, включая оценку текущей ситуации с безопасностью, и затем принимать решения о допуске России к каждому будущему соревнованию IIHF по отдельности.

Это может касаться как молодежных чемпионатов мира, так и взрослых турниров, а также клубных соревнований, таких как Лига чемпионов. Сборные России отстранены от турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года. В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов до юношеских соревнований с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Эта рекомендация может повлиять на решение IIHF, но окончательное слово остается за советом федерации.

В свою очередь, решение IIHF будет иметь серьезные последствия для российского хоккея, который стремится вернуться на международную арену. Однако текущая процедура не гарантирует быстрого восстановления, и каждое решение будет приниматься с учетом актуальной геополитической обстановки и требований безопасности. Ожидается, что IIHF обнародует свои решения по конкретным турнирам в ближайшие месяцы





