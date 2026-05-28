IIHF аннулировал решение о недопуске сборной России к сезону‑2026/27, но возвращение не гарантировано

IIHF аннулировал решение о недопуске сборной России к сезону‑2026/27, но возвращение не гарантировано
📆5/28/2026 8:04 PM
Дисциплинарный совет IIHF отменил решение об отстранении сборных России, однако официальный допуск еще не объявлен. Эксперты и бывшие игроки делятся мнениями о будущем национальной команды.

В четверг Федерация хоккея России ( ФХР ) сообщила, что дисциплинарный совет Международной федерации хоккея ( IIHF ) аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27, но это не означает моментального возвращения российских команд на турниры.

Ожидается, что официальное решение по поводу допуска сборной России может быть объявлено в ближайшее время. В то же время, в интервью один из известных хоккеистов, 39-летний форвард, двукратный чемпион мира и бронзовый призер мирового первенства 2007 года, заявил, что уже не намерен выступать за сборную России, отметив, что есть много сильных хоккеистов, которые достойны представлять страну. Он пожелал удачи новой генерации игроков. Сборные России были отстранены от турниров IIHF с 2022 года.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальными символами. Однако в январе 2026 года совет IIHF продлил отстранение российских команд. Представители ФХР, включая Романа Ротенберга, выражают ожидание официального решения о допуске. Также сообщается, что тренер Гатиятулин получил награду лучшему тренеру сезона в КХЛ, а сборная Финляндии победила Чехию и вышла в полуфинал Чемпионата мира 2026

