Israel Escalates Conflict in Lebanon, Takes Strategic Fortress

The conflict between Lebanon and Israel escalated further when Israel expanded its operation in Lebanon and captured a strategically important fortress. Iran threatened to suspend negotiations with the US due to the Israeli strikes.
Израиль расширил операцию в Ливане и захватил стратегически важную крепость. Иран в ответ пригрозил прекратить переговоры с США. Очередное обострение конфликта между Ливаном и Израилем началось еще 2 марта, когда «Хизбалла» запустила ракеты по северным районам Израиля. 17 апреля стороны договорились о десятидневном прекращении огня, однако уже спустя четыре дня оно было нарушено — на севере Израиля вновь зазвучали сирены из-за вторжения в воздушное пространство страны дронов «Хизбаллы».
За этим последовали Израильские военные продвинулись вглубь территории Ливана и пересекли, за которую «Хизбалла» должна была отойти еще по соглашению 2024 года. Армия обороны Израиля считает, что большинство последних атак «Хизбаллы» осуществляла именно из этих районов в глубине Южного Ливана — к северу от реки Литани. Израиль и Ливан заключили соглашение о прекращении огня30–31 мая бригада «Голани» Армии обороны Израиля захватила замок Бофор — крепость крестоносцев XII века, расположенную неподалеку от ливанского города Набатия. Над крепостью был поднят израильский флаг.
Это место стало символом героической борьбы наших солдат, но одновременно и символом глубокого раскола в обществе. Сегодня мы вернулись в Бофор другими. Мы вернулись едиными, решительными и более сильными, чем когда-либо. Премьер Израиля добавил, что теперь израильские силы должны углубить и расширить свое присутствие в районах, которые раньше находились под контролем «Хизбаллы». 1 июня он выпустил совместное заявление с министром обороны Исраэлем Кацем, в котором сообщил, что отдал приказ нанести удары по контролируемым «Хизбаллой» южным пригородам Бейрута.
Иран в ответ пригрозил прекратить переговоры с США. Франция попросила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Министр иностранных дел Германии назвал продвижение израильской армии «вызывает серьезную обеспокоенность», но призвал обе стороны прекратить боевые действия. Иран остановил обмен сообщениями с представителями США из-за ударов Израиля по Ливану.
Глава МИД Ирана назвал нарушение режима прекращения огня на одном из фронтов (включая Ливан) «означает нарушение на всех фронтах» и добавил, что ответственность за последствия несут США и Израиль. После этой беседы Трамп написал в соцсети Truth Social, что попросил Нетаниягу не проводить крупную операцию в Бейруте и тот «развернул свои войска». Наша позиция остается неизменной. Наша позиция остается неизменной
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