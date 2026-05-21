Israeli Minister's Treatment of Detained Activists Criticized by EU and US

Израиль подвергся жесткой критике со стороны Европейского Союза и США за видео с задержанными пропалестинскими активистами, которое опубликовал израильский министр национальной безопасности и перехваченной израильскими ВМС, стоят на коленях в порту Ашдода со связанными за спиной руками и опущенными к полу головам, а Бен-Гвир ходит между ними с израильским флагом и кричит на иврите: "Добро пожаловать в Израиль, мы здесь хозяева".

В подписи к видео в посте Бен-Гвира говорится: "Вот так мы встречаем сторонников терроризма". Италия, Франция, Канада, Нидерланды, Бельгия и Португалия вызвали израильских послов, а Испания - поверенного в делах, так как у Израиля сейчас нет посла в Мадриде.резко раскритиковал обращение Израиля с задержанными активистами, среди которых, по всей видимости, были и граждане Польши.

"Нельзя так обращаться с польскими гражданами, которые не совершили никакого преступления. В демократическом мире не принято подвергать задержанных жестокому обращению и злорадствовать над ними. Мы требуем справедливости для наших граждан и последствий для вас", - написал Сикорский в соцсети X. назвали обращение с активистами флотилии"совершенно неприемлемым".

С каждым задержанным необходимо обращаться, обеспечивая его безопасность и достоинство, а также в строгом соответствии с нормами международного права, - написал в X официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль-Ануни, призвав Израиль освободить задержанных.заявила об"унизительном и недопустимом" обращении с активистами.

"Поведение израильского министра Бен-Гвира недостойно любого человека, занимающего государственную должность в демократическом государстве", - подчеркнула она. Посол США в Израиле Майк Хакаби охарактеризровал действия активистов, направлявшихся в сектор Газа, как"глупую выходку", однако Бен-Гвир, по словам Хакаби, "предал достоинство своей нации". (Johann Wadephul) назвал поведение израильского министра"абсолютно неприемлемым". Это коренным образом противоречит ценностям, которые Германия стремится отстаивать совместно с Израилем, - заявил Вадефуль агентству dpa.

Ранее с аналогичной оценкой выступил и посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар публично отчитал Бен-Гвира в соцсети X, написав, что тот"сознательно нанес вред государству этим позорным шоу" и"свел на нет огромные профессиональные усилия многих людей - от солдатв своем заявлении отметил, что Израиль имеет право не допускать, чтобы"провокационные флотилии" проходили через территориальные воды страны к сектору Газа. В то же время он подчеркнул, что обращение Бен-Гвира с активистами"не соответствует ценностям Израиля".

Флотилия"Сумуд" вышла из турецкого Мармариса 14 мая и была перехвачена израильскими ВМС 18 мая в международных водах примерно в 250 морских милях от Газы. По данным организаторов, задержаны были 428 человек из более чем 40 стран. Это не первая попытка прорыва израильской блокады сектора Газа за последний год - предыдущая флотилия с Гретой Тунберг Израильские власти ранее неоднократно заявляли, что будут пресекать попытки прорыва морской блокады сектора Газа, рассматривая подобные акции как поддержку палестинского радикального исламистского движени





