The United States and Iran have announced the completion of a memorandum of understanding, with US President Joe Biden ordering the removal of a maritime blockade on Iranian ports. The agreement allows Iran to sell oil and the US to lift all sanctions on the country. In the coming 60 days, the two sides will discuss issues related to the nuclear issue. Vice President Kamala Harris's representative, Jay V. Vance, denied the plan to unblock $24 billion in assets and stated that Iran could access a fund of $300 billion for reconstruction if it complies with the agreement's conditions. The US also discussed the destruction of enriched uranium in Iran with Iran.
© REUTERS / Evelyn Hocksteinобъявили о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании. Вскоре после этого глава Белого дома поручил снять морскую блокаду с иранских портов.
Подписание сделки намечено на 19 июня в Как отмечали иранские власти, соглашение позволит Тегерану продавать нефть. США также должны снять все санкции с республики. В течение 60 дней после подписания меморандума стороны планируют обсуждать вопросы, связанные с ядерной проблематикой. Со своей стороны, вице-президент США Джей Ди Вэнс опроверг планы разблокировать иранские активы на 24 миллиарда долларов.
При этом он заявил, что Тегеран может получить доступ к фонду восстановления объемом 300 миллиардов, если будет соблюдать условия договора. Кроме того, Штаты обсуждают с Ираном вопрос уничтожения находящегося в стране обогащенного урана, добавил Вэнс. По данным агентства Mehr, ИРИ в рамках сделки обязуется не создавать ядерное оружие. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года
Iran US Agreement Mutual Understanding Biden Sanctions Fund For Reconstruction Enriched Uranium