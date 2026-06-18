Iranian President Signs Nuclear Deal, Signaling Possible End to Tensions with US

Iranian President Hassan Rouhani has signed a nuclear deal with the United States and other world powers, potentially signaling an end to tensions between the two countries. The agreement, known as the 'Joint Comprehensive Plan of Action' or JCPOA, aims to prepare the ground for further negotiations between Iran and the US. The deal was initially planned to be signed in Switzerland but was moved to France due to the COVID-19 pandemic.
поставил свою подпись под этим документом 17 июня 2026 года на полях саммита G7 во французском Версальском дворце. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал его в цифровом формате, находясь в .
Так называемый"Исламабадский меморандум о взаимопонимании" призван подготовить почву для дальнейших переговоров двух стран. Изначально документ планировалось подписать 19 июня в Швейцарии. С принятия этой декларации начинается 60-дневный срок для проведения технических переговоров. Обе враждующие страны должны решить основные спорные вопросы.
"Похоже, что у обеих сторон есть политическая воля продолжить переговоры, и это вселяет оптимизм", - говорит эксперт по Ирану Фатеме Аман в интервью DW. Аман - аналитик по Ближнему Востоку, проживающая в Вашингтоне. Среди прочего, она сотрудничает с американскими аналитическими центрами Middle East Institute и Atlantic Council:"В то же время самые сложные вопросы пока остаются нерешенными.
Поэтому я бы говорила о шансах на успех с осторожным оптимизмом, но ни в коем случае не как о чем-то гарантированном".остается одним из главных пунктов в конфликте между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, она считалась одной из основных причин войны США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля 2026 года. Тем не менее в 14-пунктах меморандума о взаимопонимании этот вопрос был затронут лишь в восьмом разделе. В нем Иран вновь подчеркивает, что не намерен производить или приобретать ядерное оружие.
Эту позицию иранское руководство официально подтверждало и в прошлом. В то же время соглашение содержит конкретные указания по обращению с запасами обогащенного урана. , пригодного для производства ядерного оружия. Предусматривается, как минимум, разбавление (обеднение) этих запасов под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прямо на месте, в самом Иране.
Детали должны быть закреплены в окончательном соглашении. Остается неизвестным, хватит ли времени, предусмотренного в предварительном соглашении, для всестороннего урегулирования давнего спорного вопроса, связанного с ядерной программой.
"Основной проблемой, по-видимому, по-прежнему будет поиск баланса между обязательствами Ирана в ядерной сфере и ослаблением санкций", - говорит эксперт по Ирану Фатеме Аман. Иран будет настаивать на ощутимых экономических выгодах и на долгосрочных гарантиях, в то время как США сосредоточатся на масштабах иранской ядерной деятельности, а также на механизмах проверки выполнения условий соглашения.
В предварительном соглашении между США и Ираном на первом месте стоит немедленное и окончательное прекращение боевых действий со стороны подписавших сторон и их союзников на всех фронтах, включая Ливан. шиитская радикальная организация"Хезболлах", признанная в ряде стран террористической, вступила в конфликт на стороне Тегерана и нанесла ракетные удары по Израилю. Израиль ответилПредварительное соглашение предусматривает, что Иран незамедлительно примет меры по возобновлению использования Ормузского пролива для международных перевозок нефти. Взамен США должны снять блокаду иранских портов.
А Иран должен вновь получить возможность беспрепятственно продавать свою нефть. Кроме того, США и их союзники в регионе планируют создать инвестиционный фонд в размере около 300 миллиардов долларов США для восстановления Ирана. Также Вашингтон намерен повлиять на отмену всех санкций, введенных против Тегерана со стороны США и ООН. Однако это будет возможно только при условии, что по итогам 60-дневного подготовительного срока будет достигнута окончательная договоренность по иранской ядерной программе.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на этой неделе в эфире телеканала Fox News, что Иран сможет получить доступ к миллиардному фонду, если выполнит обязательства, закрепленные в соглашении. Этот фонд может формироваться за счет замороженных иранских активов, а также инвестиций других государств.
"Соглашение гласит, что они не получат ни одного цента из американских средств", - подчеркнул Вэнс. Сразу после объявления о подписании декларации о намерениях между двумя странами он подчеркнул, что речь не идет о"втором ядерном соглашении", подобном тому, которое было заключено при президенте Обаме и подверглось резкой критике в регионе.
"Им нравится сделка Трампа", - сказал Вэнс, сославшись на поддержку нового подхода со стороны некоторых стран Персидского залива. "Эти страны не поддержали реализацию заключенного в 2015 году ядерного соглашения между США и Ираном, поскольку опасались, что сближение между ними может произойти в ущерб их интересам и что Вашингтон станет пренебрегать своими традиционными партнерами в регионе", - говорит Сина Азоди из Университета Джорджа Вашингтона (GWU).
"На этот раз арабские государства поддерживают соответствующее соглашение по разным причинам", - говорит политолог и эксперт по международным отношениям
Iran US Nuclear Deal Tensions End To Tensions
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