Irishstar: Джереми Фриман расшифровал замечание Трампа о Брижит Макрон

Специалист по чтению по губам Джереми Фриман расшифровал замечание, которое президент США Дональд Трамп сделал Брижит Макрон, когда она находилась вместе со своим мужем президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 в Эвиане во Франции. Трамп был в восторге от первой леди Франции и сказал ей: «Ах, Брижит, мва, мва. Вау». Ранее сообщалось, что Трамп некоторое время продолжал беседу с Макрон, не сразу отпуская ее руку.

Специалист по чтению по губам Джереми Фриман расшифровал замечание , которое президент США Дональд Трамп сделал Брижит Макрон, когда она находилась вместе со своим мужем президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 в Эвиане во Франции, пишет Irishstar.

Публикацию перевел aif.ru. Президент Франции и 73-летняя Брижит лично приветствовали лидеров семи стран, присутствовавших на саммите. Когда настала очередь Трампа, он с энтузиазмом пожал руку Макрону, а затем Бриджит. Фриман рассказал нам, что, судя по разговору, 80-летний президент США был в восторге от первой леди Франции.

По словам эксперта, пожимая руку Брижит и приветствуя ее поцелуем в каждую щеку, Трамп воскликнул: «Ах, Брижит, мва, мва. Вау». Ранее сообщалось, что когда президент США поприветствовал Брижит Макрон, он некоторое время продолжал беседу, не сразу отпуская ее руку. Эксперт по чтению по губам рассказал, что Трамп сказал Бриджит: «Привет, милая». Оцените материал ПолитикаДональд Трампбриджит макрончтец по губа





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