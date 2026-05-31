Inclusive Circus Show in Moscow

The premiere of an inclusive circus show 'Sharivari' took place in Moscow, organized by renowned Russian singer and Dagestani artist Jasmin. The show took place at the Manege of the State School of Circus and Stage Arts named after M.N. Rumyantsev (the Karanda Theater) in preparation for International Children's Day. Jasmin has been developing a project to create centers for inclusive culture for the past two years.
В Москве прошла премьера инклюзивного циркового спектакля "Шаривари", идеологом проекта выступила заслуженная артистка России, народная артистка Дагестана певица Жасмин. Шоу состоялось на манеже Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н.
Румянцева (Карандаша) в преддверии Международного дня защиты детей. Уже второй год Жасмин развивает проект по созданию центров инклюзивной культуры. К театральному направлению добавилось цирковое — его поддержали Росгосцирк, студенты циркового училища и известные артисты, в том числе братья Запашные. Также в этом году Жасмин совместно с Росгосцирком запустила номинацию для талантливых артистов и коллективов, в том числе работающих в инклюзивном направлении.
"Для нас и музыкальный спектакль в прошлом году, и цирковое представление в этом — это прежде всего возможность показать путь, который проходят дети на занятиях. Я сама артистка и мама и хорошо знаю, как творчество может поддерживать, вдохновлять, помогать ребёнку поверить в себя и почувствовать радость от того, что получается. Цирковое направление стало для нашей команды новым и очень увлекательным шагом.
Вместе с цирковым училищем и Росгосцирком мы создали формат, в котором наши ребята занимаются рядом с будущими артистами цирка, — и это удивительное, очень живое взаимодействие. Мне кажется, цирк — особенное искусство: здесь будто стираются границы между "получится" и "не получится", а дети открывают в себе возможности, о которых раньше даже не думали", — отметила Жасмин. Певица последовательно развивает проекты, которые помогают детям с особенностями развития становиться частью творческой среды.
Так, в 2025 году вместе с композитором Алексеем Рыбниковым и артистами Центра искусств на Добрынинской было запущено театральное направление.
