The news text highlights the ranking of Moscow and Tatarstan as the top-performing regions in Russia's investment climate, as reported by the Platform for the Development of the Far East (PDFE). The text also mentions the initiatives taken by the Moscow mayor, Sergei Sobyanin, to improve the city's investment climate, such as optimizing administrative procedures and creating digital services. Additionally, the text highlights the importance of high-tech industries for Moscow's development and the signing of agreements with companies and regions to support these industries.

Москва и Татарстан возглавили рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2025 года, сообщили на площадке ПМЭФ. Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, благоприятный инвестиционный климат - это непрерывный процесс улучшений, в том числе оптимизация административных процедур и создание новых цифровых сервисов.

Также мэр отметил, что объем инвестиций в экономику столицы вырос. Большая часть этих вложений идет на поддержку новых технологий и промышленности. Собянин подписал в рамках форума ряд важных соглашений - в частности, о создании в столице новых высокотехнологичных производств. О развитии московской промышленности мэр рассказал в эксклюзивном интервью НТВ.

Центральное событие второго дня Петербургского международного экономического форума - пленарное заседание с участием президента РФ. Оно традиционно собирает на одной площадке лидеров иностранных государства, профильных российских министров, руководителей регионов, среди которых и мэр Москвы Сергей Собянин. Основное внимание Владимир Путин в своем выступлении посвятил экономике нашей страны, вызовам и задачам, которые сейчас стоят перед Россией. Инвестиционная привлекательность - одна из ключевых составляющих роста экономики.

Так, 5 июня стало известно, что Москва и Татарстан первое место в национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах. Столица лидерство удерживает с 2019 года. Это не про цифры и не про бюрократию - это про живую работу, которая нам помогает реально улучшать все процессы и привлекать инвесторов. Это живой диалог с бизнесом, с предпринимателями, с людьми.

И это дорогого стоит. Москва вносит значительный вклад в реализацию национальной цели - это построение эффективной экономики. Доля столицы в российской экономике достигает порядка 20%. Москвой было подписано свыше 10 соглашений с компаниями и регионами, что говорит об экономической эффективности столицы.

К примеру,РФ Денис Мантуров, мэр столицы Сергей Собянин и глава «Росатома» Алексей Лихачёв подписали меморандум о сотрудничестве в области тестирования систем накопления энергии, в результате чего в Москве появится центр для испытаний и сертификации аккумуляторных батарей. Это дополнение к строящемуся сейчас на территории ОЭЗ «Технополис Москва» про производству аккумуляторных батарей. О важности подобных промышленных высокотехнологичных объектов для Москвы и страны на полях форума мэр рассказал НТВ. Глава города отметил, что новая индустриализация Москвы основана на создании высокотехнологичных производств.

Бизнес откликается на это, поэтому растут гигафабрики - производства в области микроэлектроники, транспорта, фармацевтики. Мы должны поддерживать звание самого высокотехнологичного города. Без этих отраслей это невозможно, мы и дальше будем их развивать. Надо понимать, что если даже это не принесет сегодня прибыли, это основа национальной безопасности и суверенитета, поэтому это наша общая задача.

Задачу поставил президент Российской Федерации, мы ее хорошо хорошо понимаем и поддерживаем. Еще одно важное и для Москвы, и для всей страны соглашение, которое было подписано между правительством столицы и компанией из фарминдустрии, - документ, предполагающий строительство фармкомплекса. Там начнут производить так называемые живые вакцины против ротавирусных инфекций, в том числе ветряной оспы, кори, краснухи. Сейчас в России подобные препараты не производят





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