This summary provides a brief overview of the latest international news, including statements from Iranian Minister of Foreign Affairs Abbas Arakchi about the country's victory in the conflict with the United States, the expected agreement between the US and Iran, the impact of the agreement on Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the laughter in the German Bundestag during Chancellor Angela Merkel's statement, the International Monetary Fund's delay in paying Ukraine, and the despair of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о победе своей страны в конфликте с Соединёнными Штатами, отметив, что наиболее подходящий момент для завершения военных действий наступает тогда, когда одна из сторон обладает преимуществом.
Кроме того, Соединённые Штаты в меморандуме обязуются больше не вмешиваться в дела республики, а одним из пунктов соглашения является окончание агрессии Израиля в отношении Ливана. Ожидаемое соглашение между Соединёнными Штатами и Ираном стало «горькой пилюлей» для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также стало причиной смеха в Бундестаге слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина якобы «защищает свою свободу». Кроме того, Международный валютный фонд отсрочил выплату 690 миллионов долларов Украине, бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель рассказала об отчаянии Зеленского.
Трамп объявил об убийстве главаря крупнейшей банды Венесуэлы, а также позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино перед чемпионатом мира
Iran United States Conflict Agreement Israel Lebanon Ukraine Germany International Monetary Fund President Volodymyr Zelenskyy
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
News HeadlinesNews headlines in Russian, with at least 3 paragraphs and 2500 characters.
Read more »
Посольство Кипра в Москве предупредило о прекращении приема заявлений в визовых центрах BLS InternationalПосольство Кипра в Москве предупредило, что с 13 июня подача заявлений посредством визовых центров BLS International прекращается. Заявителям, которые подали документы в визовые центры до 11 июня, нужно получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах.
Read more »
Кипр с 13 июня прекращает прием заявлений через визовые центры BLSС 13 июня подать документы на кипрскую визу через сервисные центры BLS International станет невозможно. Об этом объявило Посольство республики в Москве.
Read more »
News HeadlinesNews headlines in Russian, with topics and categories.
Read more »
News HeadlinesA collection of news articles and headlines from various sources.
Read more »
News Text in RussianThe news text in Russian, including the title, summary, category, and keywords.
Read more »