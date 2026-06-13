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International News Summary

International News News

International News Summary
IranUnited StatesConflict
📆6/13/2026 3:47 AM
📰aifonline
39 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 68%

This summary provides a brief overview of the latest international news, including statements from Iranian Minister of Foreign Affairs Abbas Arakchi about the country's victory in the conflict with the United States, the expected agreement between the US and Iran, the impact of the agreement on Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, the laughter in the German Bundestag during Chancellor Angela Merkel's statement, the International Monetary Fund's delay in paying Ukraine, and the despair of Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о победе своей страны в конфликте с Соединёнными Штатами, отметив, что наиболее подходящий момент для завершения военных действий наступает тогда, когда одна из сторон обладает преимуществом.

Кроме того, Соединённые Штаты в меморандуме обязуются больше не вмешиваться в дела республики, а одним из пунктов соглашения является окончание агрессии Израиля в отношении Ливана. Ожидаемое соглашение между Соединёнными Штатами и Ираном стало «горькой пилюлей» для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также стало причиной смеха в Бундестаге слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина якобы «защищает свою свободу». Кроме того, Международный валютный фонд отсрочил выплату 690 миллионов долларов Украине, бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель рассказала об отчаянии Зеленского.

Трамп объявил об убийстве главаря крупнейшей банды Венесуэлы, а также позвонил главному тренеру сборной США Маурисио Почеттино перед чемпионатом мира

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Iran United States Conflict Agreement Israel Lebanon Ukraine Germany International Monetary Fund President Volodymyr Zelenskyy

 

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