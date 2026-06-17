Ilya Traber, a legendary figure in Russian business, has been arrested in connection with a murder case. The arrest took place in the morning of June 17, 2026, and involved raids at his country house in the village of Traber, his apartment on the Kamenokopovskiy Prospekt, and his office on Starorusskaya Street. The arrest is related to a murder case involving Alexander Petrov, a deputy and entrepreneur, who was shot dead in October 2020 in the village of Veliky under Vyborg. The murder was committed by a professional sniper from the opposite bank of the river using a rifle of caliber 7.62 mm. The motive for the murder is believed to be a long-standing conflict between former partners. The arrest of Ilya Traber and his long-time partner Vladimir Danilenko is related to several joint projects, including the Port of Primorye and other companies in various sectors, such as construction, IT, and finance.
"утром 17 июня 2026 года оперативники ФСБ. Мероприятия, включая обыски в загородном поместье Трабера во Всеволожском районе, его квартире на Каменноостровском проспекте и в офисе на Старорусской улице, прошли с участием федеральных структур.
Вместе с Трабером, задержание Трабера связано с уголовным делом об убийстве депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое произошло в октябре 2020 года в посёлке Великое под Выборгом. 24 октября 2020 года 61-летнего Петрова, которого в СМИ называли «хозяином Выборга», застрелили на выходе из бани на его собственном дачном участке. Выстрел был произведён профессиональным снайпером с противоположного берега реки из винтовки калибра 7,62 мм.
Как отмечал командир спецназа «Град» Александр Крылов, с учётом хорошей оптики дистанция до 150 метров была реальной даже для недостаточно подготовленного стрелка. Выстрел прозвучал на закате. Пуля попала прямо в сердце. Оружие после преступления не нашли, установить подозреваемых по горящим следам не удалось.
Следствие квалифицировало убийство как заказное. Читайте больше об этом преступлении вПредполагаемый мотив убийства Петрова — давний конфликт между бывшими партнёрами. С 1990-х годов Александр Петров считался правой рукой Ильи Трабера. Их связывали общие интересы в портовой перевалке грузов и судостроении в Выборге.
По одной из версий, их отношения серьёзно ухудшились, когда Петров, планировавший переезд к сыну, гонщику «Формулы-1» Виталию Петрову, начал активно распродавать общие активы. Это привело к серьёзному конфликту. В адрес Петрова поступали угрозы. Особую пикантность делу придаёт историческая параллель.
В 1997 году был убит снайпером вице-губернатор Михаил Маневич. В разное время он был крайне близок с Трабером, но их пути разошлись в конфликте из-за морского порта. Формально Антиквар никак не связан с убийством. В единственном за 30 лет подчёркивал, что не имел отношения к криминальному миру и не был подозреваемым по делу об убийстве Маневича.
В 2023 году в ФСБья Трабер — легендарная фигура для петербургского бизнеса. Он начал свою карьеру в конце 1980-х годов, а в начале 1990-х основал фирму «Антиквар», занимавшуюся реставрацией и торговлей антиквариатом, что и дало ему прозвище. Его бизнес-империя включала инфраструктурно-портовую группу с морскими терминалами, логистикой и земельными активами на Балтике. Ключевым проектом последних лет является Приморский универсальный портовый комплекс (УПК).
Илья Трабер числится совладельцем 22 компаний в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве. Профиль компаний связан с обслуживанием портов, страхованием, инвестициями, автобизнесом, управлением недвижимостью, торговлей, в том числе антиквариатом. Так, компания «Экологический флот» («Портовый флот») обеспечивает сервисом не только порт Санкт-Петербурга, но и соседние порты Финского залива. У неё есть собственный флот из 25 судов различного назначения.
За 2025 год компания получила доход в 1,2 млрд рублей. Московская компания «Бюро цифровых проектов», где Трабер также значится совладельцем, в 2026 году планировала выйти на российский рынок сотовой связи с бесплатными смартфонами и связью. При этом в последние три года бизнесменИлья Трабер числился совладельцем нескольких петербургских компаний. Фото © РИА Новости / Александр Гальперин Вместе с Трабером задержан и его многолетний партнёр Владимир Даниленко.
Их совместные проекты включали ООО «Приморский УПК», ООО «Форт» и другие компании в различных сферах — от строительства до IT и финансов. По данным телеграм-канала SHOT, у Антиквара есть поместье в посёлке Красная Заря Всеволожского района Ленобласти. На участке площадью почти 69 тысяч квадратов — особняк на 800 м² и четыре жилых дома площадью от 68 до 482 квадратов. На участке есть гараж на восемь машин, два бассейна и два пруда.
За поместьем присматривает десяток охранников. Также у Трабера есть 117-метровая питерская квартира на Каменноостровском проспекте примерно за 30 млн.
Ilya Traber Arrest Murder Case Alexander Petrov Port Of Primorye Joint Projects
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Russian Artist Shot Dead in Belarus, Suspected Murder by Belarusian CitizenA 44-year-old Russian citizen, known for his satirical caricatures of Russian and Belarusian political figures, was shot dead in Belarus. The suspected murderer is a Belarusian citizen who was arrested near the Belarusian consulate in Bialpolotsk. The police are still searching for the other suspect.
Read more »
Legendary Soviet Synthesizer Designer and Creator of Polivox, Vladimir Kuzmin, Dies at 72The legendary Soviet synthesizer designer and creator of Polivox, Vladimir Kuzmin, passed away at the age of 72 after a third stroke. Kuzmin, along with other developers and his wife Olympia, was at the forefront of mass-producing electronic musical instruments in the USSR. Polivox gained international recognition and was used by several foreign artists, including Franz Ferdinand and Rammstein. Kuzmin's role in the band was so significant that fans and musicians often considered her the "fifth member" of the group. The reasons and details of his death are not disclosed.
Read more »
News in RussianA collection of news articles in Russian, covering various topics such as European integration, family court cases, and political developments in Ukraine and Kazakhstan.
Read more »
Russian Ministry of Defense Summary of Special Military Operation DevelopmentsThis summary provides an overview of the current state of the Russian military's special military operation as of June 16, 2026.
Read more »
Russian Figure Skating NewsA collection of news articles and updates from the world of Russian figure skating, including interviews, competitions, and personal stories.
Read more »
Бардаков вернется в СКА после сезона в «Колорадо»Russian news about Ilya BarDAkov returning to SKA after a season in Colorado. He had 10 points in 60 NHL regular season games and no playoff games.
Read more »