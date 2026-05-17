How to Spite Properly

In a discussion on YouTube, psychologist Eduard Burov and social psychologist Svetlana Komissaruk address the issue of how to have an argument correctly. They are quick to point out that being right, proof, and even understanding are not always among the goals of a disagreement. Learning to compromise, find common ground, and co-exist is more beneficial and necessary for long-term friendships than being right or believing in your own self-image, according to Burov and Komissaruk. Avoiding the trap of thinking that you are always right and therefore entitled to lash out in anger is key to building constructive relationships.
Правда у каждого своя. У нас у всех установка, что мы хорошие, и нам важно, чтобы все это знали. Конфликт возникает тогда, когда тебя обвиняют в том, что ты плохой.
А в этом небольшом фрагменте читайте часть беседы — о том, как правильно ссориться. — Мне кажется, что правильно ссориться - это такая утопия из книг, и невозможно правильно ссориться. — И вторая утопия, которая тоже вызывает раздражение — в споре рождается истина. Ничего там в споре не рождается, особенно не истина.
В споре рождается понимание, в лучшем случае. В споре рождается компромисс. Истина подразумевается как что-то единое, к чему мы придем, и что и есть правда. На самом деле, правда у каждого своя, если мы идем в конфликт или в ссору доказывать свою правду, мы с чем пришли, с тем и уйдем.
И если мы хотим правильно спорить, должны согласиться, что мы идем найти что-то общее и компромисс, но не доказать свою правду и не опровергнуть чужую правду. Словом, если мы тянем канат — кто прав, кто виноват — то ни к чему это хорошему не приведет. Все конфликты идут чаще всего в никуда, если каждый хочет доказать свою правду. И все конфликты разрешимы, если мы вдвоем пытаемся найти компромисс или понять друг друга.
То есть, если представить себе конфликт — это перетягивание каната — это плохо. Если представить конфликт — такую проблему, камень, через который мы так канат повернули, тянем вместе в одну сторону. Вот тогда у конфликта есть шансы, смысл и польза
