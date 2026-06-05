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Hongqi Guoya: флагманский седан для китайских партнёров в России

Automotive News

Hongqi Guoya: флагманский седан для китайских партнёров в России
Hongqi GuoyaФлагманский СеданРоссийский Рынок
📆6/5/2026 2:16 PM
📰lifenews_ru
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Исполнительный директор марки в России Иван Савельев рассказал, кто может заинтересоваться этой моделью, и назвал её потенциальным инструментом для привлечения китайских партнёров в Россию. По словам Савельева, новинка будет востребована как у частных лиц, так и у корпоративных клиентов. Особый интерес, считает он, проявят компании, активно работающие с Китаем или имеющие там партнёров.

На Петербургском международном экономическом форуме впервые продемонстрировали флагманский седан Hongqi Guoya . Исполнительный директор марки в России Иван Савельев рассказал, кто может заинтересоваться этой моделью, и назвал её потенциальным инструментом для привлечения китайских партнёров в Россию.

По словам Савельева, новинка будет востребована как у частных лиц, так и у корпоративных клиентов. Особый интерес, считает он, проявят компании, активно работающие с Китаем или имеющие там партнёров.

«Для них Guoya — не просто автомобиль, а рабочий инструмент, который сразу же говорит партнёрам: «Мы свои, мы понимаем восточный код», На форуме седан представили в четырёхместном исполнении, но заказать его можно будет и в пятиместном варианте. Длина автомобиля достигает 5353 миллиметров, ширина — 1998, высота — 1511. Машина оснащена адаптивной пневматической подвеской и 20-дюймовыми колёсами, силовая установка — гибридная. Базовый трёхлитровый двигатель развивает 380 лошадиных сил и 570 ньютон-метров.

Старшая версия комплектуется четырёхлитровым мотором V8 мощностью 476 лошадиных сил и 680 ньютон-метров. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач дополнена встроенным электромотором, который выдаёт 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров. К такому шагу компанию подтолкнут ежегодное увеличение утилизационного сбора и ужесточение государственных требований к импортёрам. По словам топ-менеджера, в определённый момент цены на поставляемые из КНР машины перестанут быть конкурентоспособными

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Hongqi Guoya Флагманский Седан Российский Рынок Китайские Партнёры Привлечение Инвестиций Утилизационный Сбор Государственные Требования К Импорту Конкурентоспособность Экологичность Гибридная Силовая Установка

 

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