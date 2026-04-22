HeadHunter запускает программу поддержки МСП, охватывающую более 550 тысяч компаний

HeadHunter запускает программу поддержки МСП, охватывающую более 550 тысяч компаний
📆4/22/2026 11:46 AM
📰lentaruofficial
HeadHunter объявил о запуске масштабной программы поддержки малого, среднего и микробизнеса, направленной на снижение стоимости найма персонала и стимулирование занятости в регионах России. Программа включает в себя скидки на размещение вакансий в малых городах и специальные пакеты доступа к базе резюме.

HeadHunter запускает масштабную программу поддержки малого, среднего и микробизнеса ( МСП ), направленную на расширение доступа к инфраструктуре рынка труда и стимулирование занятости в регионах России. Инициатива охватывает более 550 тысяч компаний, расположенных в 150 тысячах населенных пунктов с численностью населения до 50 тысяч человек, где проживает около 50 миллионов россиян.

Программа представляет собой комплекс мер, включающий в себя существенное снижение стоимости размещения вакансий в малых городах и разработку специальных пакетов доступа к базе резюме, адаптированных под нужды МСП. Ключевым элементом программы является снижение затрат на публикацию вакансий в населенных пунктах с небольшим населением. HeadHunter планирует снизить стоимость размещения одной вакансии более чем на 50% по сравнению со стандартными тарифами. Конкретный размер скидки будет зависеть от региона и отображаться при создании вакансии на платформе hh.ru.

Эта мера призвана облегчить поиск сотрудников для локальных работодателей, особенно в тех населенных пунктах, где проживает более 25 миллионов человек трудоспособного возраста, что составляет около 33% от общего числа трудоспособного населения России. Ожидается, что снижение стоимости публикации вакансий сделает профессиональный поиск более доступным для компаний, работающих в малых городах, и предоставит соискателям больше возможностей для трудоустройства по месту жительства, что способствует снижению оттока населения из регионов и укреплению местной экономики.

HeadHunter осознает важность поддержки не только крупных предприятий, но и малых и средних компаний, которые являются основой российской экономики и обеспечивают значительную часть рабочих мест. Помимо снижения стоимости размещения вакансий, HeadHunter предлагает специальные пакеты доступа к базе резюме, разработанные на основе тщательного анализа потребностей МСП. Предлагаются три варианта доступа: пакет на 10 контактов на 30 дней, пакет на 20 контактов на 30 дней, а также возможность приобрести пакет на 10 контактов при размещении вакансии со скидкой.

Такие пакеты соответствуют реальным потребностям МСП, где процесс найма часто носит точечный характер, и менеджеры или владельцы бизнеса не нуждаются в доступе к большому количеству резюме. Стоимость пакетов варьируется в зависимости от региона, но для 60% регионов цена пакета с доступом к десяти контактам не превысит 3 тысячи рублей.

Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter, подчеркнул, что программа направлена не только на поддержку бизнеса, но и на решение более широкой задачи – развитие занятости в малых городах и повышение доступности работы по месту жительства. Он также отметил, что компания продолжит развивать программу, уделяя особое внимание улучшению принципов ранжирования и видимости вакансий, чтобы обеспечить более равномерное распределение откликов соискателей и повысить доступность кандидатов для МСП.

HeadHunter стремится стать надежным партнером для малого и среднего бизнеса, предоставляя им эффективные инструменты для поиска и найма квалифицированных сотрудников

