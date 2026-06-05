Game-winning goal by Logan Stastny in the Stanley Cup Final

Logan Stastny scored the game-winning goal in the third period of the Stanley Cup Final, giving the Vegas Golden Knights a 3-2 victory over the Carolina Hurricanes.

Между словами «конец» и «второго матча» обычно на всякий случай добавляют «основного времени». За 10 минут до конца второго матча финала-2026 все было ясно. Вообще все.

«Вегас» по делу вел 2-0. Оба гола сделал Хауден. Первый – буквально из воздуха, в борьбе против Уолкера, после слепого, верхнего выброса Марнера из своей зоны.

«Вегас» тогда около минуты пыхтел в своей зоне и спасся каким-то чудом. Второй – снова Хауден. Рывком в средней зоне. Блэйк его отпустил, Станковен просто не повернул голову и вообще не увидел.

Потом Хауден мог забить еще: снова выиграл борьбу у защитника – в этот раз у Чэтфилда, но не забил в упор.

«Каролина» все это время упиралась шквалом бросков (по сложности на 4-5 из 10) в слаженный защитный блок «Вегаса». В первом периоде – 27 попыток. Во втором – 23. Тщетно.

И вот в середине третьего типичная картина: вбрасывание в зоне «Вегаса». Холл выигрывает вперед, но там только Расмус Андерссон. Он подбирает шайбу и поднимает голову, чтобы понять, куда играть. Эти полсекунды играют на руку Логану Станковену, который без малейшей рефлексии работает ногами в направлении защитника, чтобы запереть того за воротами.

Андерссон решает сыграть на противоходе, но Станковен компактный и очень поворотливый форвард – он без труда читает маневр и сразу играет в корпус Андерссона. Против Андерссона включилась еще и инерция: после торможения и силового приема его отбросило куда-то к борту, клюшку отнесло в сторону – нужны доли секунд, чтобы сгруппироваться обратно.

Станковен чистенько пробрасывает шайбу под Андерссоном и его группирующимися продолжениями (руки, клюшка) – как хорошо все-таки иногда быть таким некрупным, крепким и резвым – и видит перед собой свободный угол ворот. Потратив 0 сотых секунд на решение, Логан просто вытаскивает шайбу на нужное расстояние до тычка по воротам – и делает тот самый тычок. Шайба скользит по вратарю Харту, подлетает и приближает «Каролину» к «Вегасу» по счету, оказываясь в сетке





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Stanley Cup Final Vegas Golden Knights Carolina Hurricanes Logan Stastny Game-Winning Goal Stanley Cup

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