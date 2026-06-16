The G7 Summit, which started on June 15th in Evian-le-Bain, France, without the participation of China, has been marked by a delicate diplomatic dance. The attempts to invite Beijing were met with stiff opposition from allies, particularly Japan, who sought to maintain control over the agenda and prevent the inclusion of China in the dialogue. This exclusion has led to a shift in the format of the summit towards an exclusive dialogue among a few key players, raising concerns about the effectiveness of the management and the potential for geopolitical games.

Саммит G7 стартовал 15 июня во французском Эвиан-ле-Бен без участия Китая. Попытки Парижа пригласить Пекин натолкнулись на жёсткое сопротивление союзников, прежде всего Японии, пишет китайское издание Sohu.

Однако за кулисами, по оценкам аналитиков, разыгралась тонкая дипломатическая партия. Франция ещё с конца 2025 года выстраивала линию на привлечение крупных развивающихся экономик. В Париже полагали, что без голоса таких игроков достичь сбалансированного консенсуса по восстановлению мировой экономики, климату и производственным цепочкам крайне сложно. Команда Макрона активно прорабатывала приглашение Пекина в качестве гостя, рассчитывая повысить международный вес саммита.

Однако этот замысел почти сразу столкнулся с противодействием внутри самой «семёрки». Центральной силой оппозиции выступила Япония: её высокопоставленные политики неоднократно давили на французскую сторону, настаивая на неучастии КНР. Токио стремился сохранить контроль над повесткой, касающейся Китая, а присутствие Пекина в диалоге грозило осложнить продвижение заранее заготовленных позиций. Китайские дипломатические источники констатируют: нынешний саммит всё больше скатывается к модели эксклюзивного диалога в узком кругу, а многие вопросы повестки отражают скорее геополитические игры, нежели стремление к взаимовыгодному сотрудничеству.

Участие в таких встречах, по их мнению, означает вовлечение в споры, а не вклад в эффективное управление. Реакция на отсутствие КНР оказалась неоднородной. Для Токио итог вышел вполне комфортным: без Пекина Япония получила возможность свободнее продвигать региональные инициативы. Совершенно иначе восприняли ситуацию в Киеве.

Там отсутствие китайской делегации встретили с заметной тревогой, поскольку рассчитывали использовать площадку для выстраивания коммуникации, обсуждения вопросов урегулирования и посредничества. Теперь эта дипломатическая опция стала недоступной. Для самой Франции положение оказалось неудобным. Усилия Макрона по расширению формата и повышению глобального веса встречи были фактически нивелированы сопротивлением партнёров.

Это не только снизило символическую ценность подготовительной работы Парижа, но и наглядно показало насколько внешняя политика Европы зависит от консенсуса с ключевыми союзниками. Среди обсуждавшихся тем — усиление противовоздушной обороны, в том числе возможная выдача лицензий на выпуск антибаллистических систем, а также очередной пакет зимней помощи для защиты объектов и обеспечения энергоресурсами. Союзники подтвердили готовность и дальше оказывать военную и энергетическую поддержку





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