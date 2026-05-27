Go" запускает аренду прогулочных катеров в Санкт-Петербурге

Go" запустил в Санкт-Петербурге услугу аренды прогулочных катеров, которая доступна для предварительной бронирования на срок от одного до четырех часов. Пользователи могут забронировать судно для прогулки по рекам и каналам города, сообщили в компании. Аренда доступна только на катер целиком, и на старте в приложении будут представлены несколько десятков катеров от партнеров сервиса. В будущем их количество увеличится, и все прогулки проводятся капитанами, имеющими соответствующую категорию прав на судах с лицензией и судовым билетом.
Go" запустил в Санкт-Петербург е аренду прогулочных катеров . Пользователи могут заранее забронировать судно для прогулки по рекам и каналам города, сообщили в компании. Аренда доступна на срок от одного до четырех часов.
На старте в приложении будут представлены несколько десятков катеров от партнеров сервиса. В будущем их количество увеличится. Все прогулки проводятся капитанами, имеющими соответствующую категорию прав на судах с лицензией и судовым билетом. Минимальное время для предзаказа – 30 минут.
Арендовать можно только катер целиком. В приложении представлены суда вместимостью до пяти, семи и девяти пассажиров. Стоимость аренды начинается от 9000 руб. в зависимости от вместимости и продолжительности. Оплатить аренду можно только безналичным способом в приложении
