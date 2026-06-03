The German defense chief, General Inspector of the Bundeswehr Karl-Heinz Broecker, has stated that his analysis and the opinions of international experts indicate that Russia will be capable of attacking NATO territory by 2029. He emphasized that the year 2029 should be considered a red line for the German defense, but he did not provide any specific reasons for this choice. He also mentioned that the threat of a Russian attack is very real and that the German military should be prepared for any eventuality.
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииГермания готовится к войне с Россией в 2029 году. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карл-Хайнц Бройер.
"Мой собственный анализ и мнения международных экспертов сходятся на том, что к 2029 году Россия будет способна атаковать территорию НАТО. Поэтому к тому времени мы должны иметь всё готовым на максимум. Я не говорю, что атака неизбежна, но с военной точки зрения и в сценарии наихудшего варианта мы должны быть готовы. В немецком оборонном ведомстве 2029 год обозначен как красная линия.
Это не значит, что там всё закончится. Это просто значит, что нам нужно точно знать, что у нас будет к тому времени. Потому что угроза очень реальна! Нам также нужно знать, как мы сможем обойтись без того, чего у нас не будет", — сказал он.
Никаких конкретных обоснований, почему именно 2029-й год, он не дал, отметив лишь, что в своём анализе он отталкивается от того, как быстро Россия восстановит свои силы после войны с Украиной. Разумеется, подробностей этого своего вывода он тоже не привёл, как и не пояснил, когда и чем вообще, по его мнению, закончится СВО. Российская агрессия» — новый символ веры для Европ
Germany Russia NATO Military Defense 2029 War Preparedness Red Line Threat Preventive Strike
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