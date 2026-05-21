A German musician, Bernd Heinrich, known as Der Graf, took the stage and sang the iconic song 'Wind of Change' by Scorpions, showcasing solidarity and a message of hope amidst the end of the Cold War.

Немецкий музыкант, основатель, вокалист, фронтмен и автор песен группы Unheilig Бернд Хайнрих ( Bernd Heinrich ), более известный как Der Graf , взял на себя смелость и спел наиболее известное произведение группы Scorpions - рок-балладу"Wind of Change", посвященное перестройке и окончанию холодной войны.

Смелость - потому что среди его зрителей были сам Scorpions - лидер немецкой хард-рок-группы из Ганновера певец Клаус Майне (Klaus Meine) и Рудольф Шенкер (Rudolf Schenker), немецкий рок-музыкант, основатель группы Scorpions, ее гитарист и композитор.

"До мурашек", так прокомментировал Клаус Майне это выступление на передаче"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert", выпуск которой был записан в Южной Африке и показан по немецкому телевидению. Легендарное выступление Scorpions на пресс-конференции:"Наши родители приехали к вам на танках, мы же пришли с гитарами", самого известного немецкого музыкального коллектива. В 1988 году Scorpions одной из первых западных групп выступила в тогдашнем Ленинграде.

Некоторые их поклонники добирались по 20 часов из Сибири и других регионов России, чтобы увидеть своих кумиров Певец Клаус Майне вспоминает:"Мы уже были на тот момент международной группой, но в Ленинграде мы выступали как немецкая группа, и мы это сразу почувствовали. Из-за истории. Это была часть нашей истории, наши родители были на Seconde guerre mondiale. И на первой пресс-конференции я сказал:'Наши родители приехали к вам на танках, мы же пришли с гитарами'.

Легендарный Московский музыкальный фестиваль мира в 1989 году стал еще одним выдающимся моментом, как в истории самой группы, так и рок-музыки. Рудольф Шенкер с дрожью в голосе говорит:"Мы хотели показать, что в Германии есть новое поколение, которое приходит в мир не с танками и войной, а любовью, миром и рок-н-роллом, мы хотели показать это всему миру'.

Клаус Майне подчеркивает, что Scorpions - не была политической группой, и музыканты даже не предполагали, что им удастся вызвать такую реакцию и"навести мосты" во время холодной войны. По его словам, выдающийся рок-исторический момент в Москве стал возможен, потому что в Кремле"сидел Михаил Горбачев". Под впечатлением от посещения СССР, горячего приема советских фанатов и атмосферы единства, которую он ощутил на фестивале, Майне пишет мгновенную ставшую хитом.

В 1991 году Scorpions исполнили рок-балладу во время очередного турне в Москве, после чего их пригласил в Кремль первый президент СССР. О встрече с Дело немецкого музыканта Der Graf было важно исполнить эту песню на немецком.

"Эта песня сегодня важна, как никогда. Что думают нынешние 18-летние люди? Пусть у них всегда будет надежда и они ее никогда не теряют", - сказал Der Graf в эфире телеканала VOX. Только в Instagram-аккаунте передачи "Sing meinen Song" песню "Wind Of Change" на немецком прослушали почти 250 тысяч пользователей, многие из которых разделили чувства Клауса Майне, оставив в комментариях:"До мурашек".

