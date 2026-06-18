The FIFA World Cup, held in North America, has been a reflection of global trends, including the insatiable greed that has led to exorbitant ticket prices. However, it has also highlighted the hypocrisy of FIFA's actions and inactions in the face of racism and injustice. The article discusses the case of Ino Cat, a Korean blogger who has become the face of FIFA's campaign against racism, and the broader context of FIFA's handling of racism and injustice in football.
Проходящий в Северной Америке чемпионат мира по футболу не мог не стать отражением общих тенденций, характерных для планеты. И дело не только в запредельной жажде наживы, вылившейся в совершенно безумные цены на билеты.
Барышня и хулиган Руководство ФИФА объявило, что назначенный на 19 июня матч между сборными Южной Кореи и Мексики пройдет под знаком Международного дня борьбы с разжиганием ненависти. Главной героиней мероприятия станет корейский блогер Ino Cat, пострадавшая от расизма. Девушка, которую на самом деле зовут, Юн Су Джин, имеет аудиторию около 9 млн пользователей. Очередную порцию контента она снимала во время матча ЧМ Южная Корея — Чехия.
Во время съемки в кадр попал мужчина, дразнивший девушку и показывавший «узкие глаза». Виновником оказался довольно солидный мужчина, которого зовут Улисес Берналь. Он занимал достаточно солидный пост, но после того, как о выходке стало известно, Берналь лишился работы. Ino Cat и другие Зато за девушку с миллионами подписчиков крепко ухватились в ФИФА, сделав Ino Cat главной героиней своей акции по борьбе с расизмом.
И всё бы ничего, если бы происходящее не отдавало откровенным лицемерию. Потому что за последние дни у ФИФА были куда более серьезные поводы для негодования. Это и случай с сомалийским арбитром, отправленным восвояси по «соображениям безопасности». И сборные целого ряда африканских стран, а также Уругвая и Узбекистана, чьих игроков подвергли досмотру с пристрастием, чего, к примеру, избежали европейцы.
Эта и ситуация со сборной Ирана, которую возят на матчи в США из Мексики, запрещая футболистам отдых и восстановление на американской территории. По поводу последнего иранцы прямо обращались к главе ФИФА Джанни Инфантино, который приходил к ним в раздевалку, но тот лишь развел руками. На этом фоне страдания кореянки-блогера, которой предлагается дружно посочувствовать, выглядят несколько преувеличенно. Белорусских мальчишек решили не замечать?
Накануне украинские нацисты нанесли удар по автобусу с детской командой из Республики Беларусь, которая ехала на сборы в Геленджик. Погибла женщина, ранены мальчишки-футболисты. Как сообщили в Минске, о случившемся были извещены руководители ФИФА и УЕФА. Однако Джанни Инфантино не собирается проводить акцию в поддержку юных футболистов.
Выходит так, что направленный рукой нациста в детей-футболистов беспилотник, с точки зрения ФИФА, меньшая проблема, чем показанные кому-то «узкие глаза». Тут нужно еще вспомнить, что и ФИФА, и УЕФА оказывали «солидарную помощь» Украине, прекрасно зная при этом, что нацистские лозунги на матчах команд «незалежной» в порядке вещей. Кривляния чиновников Зато по-прежнему отстранены российские сборные клубы и сборные всех возрастов.
И на этом фоне акция ФИФА «по борьбе с разжиганием ненависти» сама по себе выглядит как нечто расистское — получается, очень плохо показывать «узкие глаза» азиатам, но «отменять» годами целую нацию нормально. Джанни Инфантино все-таки стоило бы либо снять крестик, либо надеть трусы, как говорят в простонародье. Если ФИФА не в состоянии повлиять на окружающий мир, то не надо и кривляться, хайпуя на истории с кореянкой. Иначе ваша «борьба с разжигание ненависти» становится собственной противоположностью.
Оцените материал Оставить комментарий (0) СпортФутболразжигание межнациональной ненавистиФИФАрасизмобстрел мирных жителейчемпионат мира по футболу 2026 годаFIF
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