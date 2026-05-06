FIFA ввела динамическое ценообразование: билеты на матчи Аргентины стоят больше средней зарплаты

📆5/6/2026 7:14 PM
📰lifenews_ru
FIFA впервые применила динамическое ценообразование, что привело к резкому росту стоимости билетов на матчи сборной Аргентины. Фанаты ищут способы сэкономить, но часть из них решила бойкотировать чемпионат мира из-за высоких цен.

В этом году FIFA впервые ввела систему динамического ценообразования, что привело к резкому росту стоимости билетов на матчи самых популярных команд. Особенно остро ситуация ощущается в Аргентине, где спрос на билеты подогревается возможным последним чемпионатом мира для Лионеля Месси.

По данным The New York Times, билеты на игры сборной Аргентины в групповом этапе уже стоят от 700 до 800 долларов. Это сумма, превышающая среднемесячную зарплату в стране, где многие жители сталкиваются с нестабильной экономикой и высокой инфляцией. Для аргентинцев чемпионат мира — это не просто спортивное событие, а важное национальное мероприятие. После победы сборной в Катаре в 2022 году около пяти миллионов человек вышли на улицы Буэнос-Айреса, а многие тогда решили, что на следующий мундиаль надо ехать любой ценой.

Теперь фанаты ищут способы сэкономить. Одни берут кредиты и занимают деньги у друзей, другие ищут попутчиков, делят жильё с незнакомцами и выбирают перелёты с длинными пересадками. Один из болельщиков рассказал, что однажды на выезде в Колумбию ему пришлось ночевать в номере с десятью людьми — всем пришлось спать сидя. При этом часть фанатов решила бойкотировать поездку.

Они считают, что FIFA превращает футбол в развлечение для богатых и отрезает от чемпионата тех, кто создаёт настоящую атмосферу на трибунах. Аргентинские болельщики опасаются, что из-за высоких цен на стадионах будет меньше флагов, барабанов и песен. А именно эта шумная сине-белая поддержка в последние годы стала одной из главных картинок чемпионатов мира. Ранее Life.ru сообщал, что в матче 35-го тура Серии А миланский «Интер» на своём поле переиграл «Парму» со счётом 2:0.

Первый гол ещё в компенсированное время первого тайма забил Маркюс Тюрам. На 80-й минуте преимущество удвоил Генрих Мхитарян. Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru

