FIA and 'Formula-1' agree on changes to 2027 regulations, including increased engine power and reduced recovery system performance

The FIA and the 'Formula-1' have agreed on changes to the regulations for the 2027 season, including an increase in engine power and a reduction in the performance of the energy recovery system. The measures were agreed upon and introduced during a meeting held on May 7.

Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство «Формулы-1» согласовали изменения в регламенте на 2027 год. Меры, согласованные сегодня на 2027 год, предусматривают номинальное увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания (ДВС) примерно на 50 кВт, а также увеличение расхода топлива и номинальное снижение мощности системы рекуперации энергии (СЭЭ) примерно на 50 кВт.

Отмечается, что для принятия окончательного решения по пакету правил необходимы дальнейшие подробные обсуждения в технических группах, включающих команды и производителей силовых агрегатов. По утверждению FIA, предложения, представленные на сегодняшнем совещании, являются результатом серии консультаций между FIA и «различными заинтересованными сторонами» с учетом мнения пилотов «Формулы-1».

Ну и гаджеты: как повел себя китайский спорткар на гоночной трассе Тест-драйв электромобиля Avatr 12 Ссылка на пресс-службу «Формулы-1» (со ссылкой на президента и генерального директора чемпионата Стефано Доменикали 15 марта) сообщила, что этапы Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии были отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке. Уточнялось, что этапы чемпионатов «Формула-2», «Формула-3» и F1 Academy также не состоятся в запланированное время





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sports Formula-1 Regulations Engine Power Energy Recovery System Situations On The Middle East

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В России станет больше оснований для аннулирования водительских правС 1 марта 2027 года в России будет расширен перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Об этом сообщает РИА Новости

Read more »

– в следующем году сборная и клубы вернутся на европейскую арену. Надеюсь, он сбудется»Президент РПЛ Александр Алаев допустил возвращение российский клубов и сборных на международную арену в 2027 году.

Read more »

С 1 марта 2027 года: в России изменятся правила аннулирования водительских удостоверенийС 1 марта 2027 года в России начнут действовать новые основания для аннулирования водительских удостоверений, сообщается в документах правительства. Лишиться прав могут водители, которые проигнорируют требование пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Read more »

Семь клубов РПЛ официально получили от РФС лицензии УЕФА на сезон 2026-2027 годаПредставители Комиссии Российского футбольного союза (РФС) по лицензированию рассмотрели заявки футбольных клубов (ФК) Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги для участия в соревнованиях УЕФА и национального чемпионата в сезоне 2026/2027. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили на сайте организации.

Read more »

Ротенберг, Тамбиев, Воробьев, Вячеслав Фетисов, Агент Бабаев, Налимов, Алексей Дементьев, Тамбиев о работе в «Динамо»A collection of quotes and statements from various figures in Russian hockey, discussing various topics such as team interactions, player performance, and coaching strategies.

Read more »

Руководители 'Формулы-1', команд-участников и FIA согласовали увеличение мощности двигателей на сезон-2027The heads of 'Formula 1', the teams competing in the championship, and the International Automobile Federation (FIA) agreed on an increase in the power of internal combustion engines and a decrease in the performance of the energy recovery system in 2027, as reported by the 'F-1' press service. It was decided at a meeting held in an online format on Friday.

Read more »