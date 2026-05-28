Forbes Russia's '30 до 30' Ranking: A Thorough Selection Process and Notable Winners

The '30 до 30' ranking by Forbes Russia is a prestigious list of 30 young professionals aged 30 or under, selected based on their achievements, recognition in their respective fields, and potential for success. The criteria remain unchanged, with the exception of the age limit. The rigorous selection process ensures that the winners are truly deserving and not just lucky. Notable winners include entrepreneurs, executives, financiers, and creative professionals, as well as athletes. The ranking has become a media accelerator for young Russians, helping them gain recognition and success.

Первый рейтинг Forbes России под названием '30 до 30' был составлен в 2019 году, и с тех пор претендентов было несколько тысяч. В 2026 году мы получили 1150 анкет. 800 номинантов оказались в лонг-листах, и победителями стали 240 человек.

Критерии остаются неизменными: возраст не старше 30 лет, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском и/или глобальном уровне. Вместе с экспертным советом (35 человек) редакция каждый год отбирает 100 номинантов, а потом жюри (32 человека) и читатели голосованием на сайте определяют 30 победителей. Такой тщательный подход позволяет избежать недоразумений: случайных людей здесь нет.

С 2019 года в рейтинге '30 до 30' побывали основатели компаний Skyeng Григорий Соловьев, Skillbox Игорь Коропов, 'Нетмонет' Игорь Феркалюк, ведущая YouTube-шоу 'Натальная карта' и комик Олеся Иванченко, режиссер Феликс Умаров, певец Ваня Дмитриенко, хирург-онколог Ростислав Павлов и другие известные люди: предприниматели, управленцы, финансисты и представители творческих профессий. Отдельно хочется сказать о спортсменах. Вот где уровень мировых звезд! Одним из победителей первого рейтинга стал хоккеист Кирилл Капризов, выступавший тогда за московский ЦСКА.

В сентябре 2025 года он подписал новый контракт с клубом НХЛ 'Миннесота Уайлд' и с сезона-2026/2027 будет самым высокооплачиваем игроком лиги за всю историю — соглашение заключено на восемь лет, его общая сумма $136 млн. Вратарь футбольного клуба 'Краснодар' Матвей Сафонов был в списке '30 до 30' в 2022 году.

В этом сезоне он стал основным вратарем победителя Лиги чемпионов 2025 года — французского 'Пари Сен-Жермен', за два года выиграв с клубом восемь трофеев, включая Межконтинентальный кубок, где в финале против бразильского 'Фламенго' в послематчевой серии пенальти он отразил четыре удара подряд, поставив, пожалуй, вечный рекорд.

'ПСЖ' будет играть и в финале Лиги чемпионов 2026 года — с английским 'Арсеналом', и мне, как давнему поклоннику лондонского клуба, будет непросто смотреть этот матч. За семь лет Forbes с проектом '30 до 30' стал для перспективных молодых россиян своего рода медиаакселератором: мы не только тщательно отбираем таланты, но и помогаем им стать более известными и успешными





