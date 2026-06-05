First-ever nationwide vote in Russia to choose 100 endangered species

The project aims to raise awareness of the most vulnerable plant and animal species in Russia and engage the public in initiatives to protect wildlife. The vote will take place on June 5, and the results will be used to create a list of the 100 most important and valuable species for the Red Book of Russia. The project is being jointly implemented by the business magazine 'Vedomosti' and the Agency for Transformation and Development of the Economy (ATRE) with the support of the Presidential Grants Fund. The portal will reflect measures of support for the Red Book species of Russian flora and fauna.

по выбору 100 редких видов животных и растений – символов страны заведующая лабораторией «Красная книга» ФГБУ «ВНИИ Экология» Анна Белоусова.

"Есть небольшая надежда – наши ученые уже освоили методику полной расшифровки генома по соскобам, взятым с подушечек птиц из музейных экземпляров," рассказала Белоуслова проекту. "Полный геном тонкоклювого кроншнепа мы можем прочитать уже сейчас и, возможно, в перспективе мы сможем возродить этого вымершего кулика".

По ее словам, тонкоклювый кроншнеп был занесен в Красную книгу России как возможно вымерший, при этом на сегодняшний день признан мировым сообществом исчезнувшим. 5 июня в России впервые начнется всенародное голосование за "Топ-100" редких видов животных и растений. Проект "Вместе для дикой природы" совместно реализуют деловое издание "Ведомости" и агентство трансформации и развития экономики (АТРЭ) при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель проекта – объединить знания о наиболее уязвимых видах растений и животных, представленных в России, и приобщить россиян к инициативам по защите дикого мира. Проект объединит всероссийское голосование по выбору ста наиболее важных и ценных краснокнижных видов, а также запуск информационного портала, который отразит меры поддержки в отношении краснокнижных представителей российской флоры и фауны





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Red Book Of Russia Endangered Species Voting Support For Wildlife Russian Flora And Fauna Presidential Grants Fund Vedomosti ATRE

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