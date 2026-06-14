The Central Electoral Commission of Armenia will announce the final election results on June 14, 2023, at 17:00 MSK. The Republican Party of Armenia, led by Prime Minister Nikol Pashinyan, did not reach the 50% threshold required to form a government, but it will receive the necessary seats through mandates for national minorities and redistribution of votes from non-parliamentary forces. Two opposition forces, the 'Strong Armenia' bloc led by businessman Samvel Karapetian and the 'Armenia' alliance led by former President Robert Kocharyan, are also participating in the elections. The Central Electoral Commission of Armenia will conduct the final vote count on Sunday, June 12, 2023, at 17:00 MSK.
Окончательные итоги выборов в Армении будут подведены Центральной избирательной комиссией 14 июня в 17:00 мск. Партия премьер-министра Никола Пашиняна не набрала 50% голосов, необходимых для формирования правительства, но получит нужное число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
В парламент Армении также проходят две оппозиционные силы: блок 'Сильная Армения' предпринимателя Самвела Карапетяна и альянс 'Армения' экс-президента Роберта Кочаряна. Центральная избирательная комиссия Армении подведет окончательные итоги выборов в воскресенье в 17.00 мск, сообщает пресс-служба ЦИК.состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК. , выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства.
Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил. Кроме нее в парламент проходят также две оппозиционные силы - блок 'Сильная Армения' предпринимателя Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года
Armenia Elections Central Electoral Commission Nikol Pashinyan Republican Party Of Armenia Opposition Forces Strong Armenia Armenia Robert Kocharyan Bloc Vote Count
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Агентство Mehr раскрыло 14 пунктов проекта меморандума Ирана и СШАИранское агентство Mehr опубликовало содержание проекта меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном. Документ со ссылкой на источники состоит из 14 пунктов.
Read more »
Эксперт Бондарь рассказал, можно ли сократить срок отключения горячей водыПо закону плановые ремонтные работы на теплосетях не должны превышать 14 дней, а за некачественное горячее водоснабжение жильцы могут потребовать снижение платы.
Read more »
Additional votes for leading political forces in Armenia after recount of ballots on 637 polling stationsThe recount of ballots on 637 polling stations in Armenia has led to additional votes for the leading political forces after the parliamentary elections. The leading party "Гражданский договор" received 1148 additional votes, the bloc "Сильная Армения" of Samvel Karapetian received 508 additional votes, and the bloc "Армения" of Robert Kocharyan received 217 additional votes. The bloc "Процветающая Армения" of Gagik Tsarukyan received 147 additional votes.
Read more »
Устинов день. Что можно и нельзя делать 14 июня 2026 года14 июня 2026 года вспоминают святого Иустина Философа. Мы расскажем об истории, традициях и современных обычаях праздника.
Read more »
Собор всех святых отмечается в РПЦ14 июня 2026 года РПЦ отметит Собор всех святых, в честь всех отечественных праведников, святителей, мучеников и преподобных, прославивших Россию духовными подвигами.
Read more »
Гаити — Шотландия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 14 июняГаити — Шотландия: прогноз Константина Генича на игру ЧМ-2026 14 июня
Read more »