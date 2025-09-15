Figure Skating Revolution: Chen's Bold Statement and Malinin's Defiant Rise at Lombardia Trophy

The Lombardia Trophy, a traditionally less prestigious event on the figure skating calendar, became a crucial stepping stone to the Beijing Olympics. Nathan Chen, a superstar contestant, shocked traditionalists with his daring program featuring elements of hip-hop and rap. This bold move sent a clear message to the conservative world of figure skating. In the wake of Chen's success, his teammate Ilia Malinin emerged as a force to be reckoned with, pushing boundaries with his innovative routines and technically demanding jumps, including the quadruple Axel.

За неделю до важного олимпийского отбора в Пекине состоялся не менее значимый турнир — Lombardia Trophy — традиционный «челленджер» ISU, который мог бы быть незамеченным, если бы не превратился в мини-Олимпиаду благодаря звездным участникам, которые наверняка поборются за медали главного турнира четырёхлетия. В мужском одиночном катании в Бергамо подобрался состав, который назвать «проходным» язык не повернулся бы.

Приехал в северную Италию и Nathan Chen, показав невероятную готовность к Играм, и еще в своей обыкновенной дерзкой манере бросил вызов всему Международному союзу конькобежцев. Кажется, его победа, когда она случится, будет иметь скандальный оттенок и войдёт в историю как самая безумная. Тем временем накал страстей может возрасти, когда Nathan Chen в своё время был невероятным открытием — атлетичным спортсменом со сногсшибательной техникой и делано равнодушным отношением к «красивостям» в программах, которые считались эталоном. Золотой фонд Чен намеренно избегал, а если и брал эти композиции и сюжеты, то адаптировал под себя. Нэйтана откровенно критиковали за нескладность, отсутствие гибкости, странные костюмы (как, например, водолазка его хореографа Ше-Линн Бурн) и, конечно, не столь выразительные постановки, как у его соперников. Именно поэтому на первых порах вторая оценка у американца стабильно страдала, из-за чего спекуляции о невозможной конкуренции с великим Юдзуру Ханю усиливались. Однако Чен словно и не замечал их и продолжал прогрессировать, оставаясь верным себе. Нэйтан определённо нашёл свой стиль, улучшил танцевальные навыки и смело вышел на пекинский лёд со своим восхитительным «Рокетмэном». Элтон Джон — это классика, но в исполнении ученика Арутюняна она превратилась в гимн революции в фигурном катании. Смесь рока, хип-хопа и рэпа была почти нереальна для победного проката на самом консервативном старте всех времён. И тем не менее ставка Рафаэля Владимировича и его подопечного сработала. Это была феерия. В то же время судьи могут быть не столь благосклонны к новым концепциям, как это было в случае с Чен, поскольку они привыкли к более классическому подходу к фигурному катанию. Рафаэль Арутюнян, однако , привёл абсолютно убойный аргумент, спросив: «Чем мы рискуем, если речь идёт о последних 30 секундах постановки?» К тому же это не какой-то случайный фрагмент рэп-музыки, это всё та же самая композиция «Бенни и Джетс». По-моему, получилось весело», — делился своими впечатлениями о программе Чен в интервью Елене Вайцеховской. В итоге Нэйтан взял заслуженное золото, однако сделал он ещё и кое-что более важное — проложил дорогу своему одногруппнику, молодому и голодному до побед Илье Малинину. Этот фигурист оказался более дерзким, чем его предшественник и вписал своё имя в историю за счёт четверного акселя. И, конечно же, нарвался на более ожесточённое сопротивление судей, которые отчаянно держались за привычные устои в нашем виде спорта. Арбитры «давили» технического революционера, наказывая за несбалансированные программы с отсутствием интересной хореографии и недостатком артистической подготовки. Малинин намёк понял и начал масштабную работу над собой, но только вот не так, как хотелось бы всем «старообрядцам»: Илья пошёл ещё дальше и в прошлом сезоне представил две уникальные постановки: одну под лиричный рэп, а вторую —под постхардкор. В короткой программе спортсмен поразил проникновенной балладой про бегство от внутренней тьмы и гордыни, а в произвольной показал настоящее театрализованное шоу — вампирскую сагу с мощным экстрим-вокалом. Каждое из этих событий не было случайным — так шла долгая и упорная подготовка к нынешнему моменту, в котором стало очевидно — готов стать следующим олимпийским чемпионом, а заодно разрушить все стереотипы в фигурном катании. Его новая короткая программа собрала всё лучшее из протестов, которые американец делал годами. Она поставлена под саундтрек к игре Prince of Persia: The Lost Crown и на первый взгляд является примером идеальной постановки с восточными мотивами. В первые секунды Илья продемонстрировал характерную хореографию — с невероятно пластичными подвижными руками, чего раньше за Малининым не наблюдалось, и чётким корпусом, и с этим тоже были проблемы, — сейчас же фигурист сделал сумасшедший апргрейд своих навыков и приблизился к рекордным для себя оценкам за артистизм. В прокате он блестяще исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц — тройной тулуп во второй половине, но, наверное, впервые за историю его выступлений на прыжки не хотелось смотреть, ведь то, что показывал Илья на других элементах, было в разы интереснее. Композиционно программа оказалась разделена на две части: в первой Малинин постепенно растил драматический накал, не забывая про чистоту линий, чёткость шагов и точность вращений, а во второй он пошёл вразнос, сменив восток на запад за счёт ритмичной рэп-парти





Figure Skating Nathan Chen Ilia Malinin Lombardia Trophy Olympics Quadruple Axel Innovation Traditional Skating

