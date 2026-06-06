Ferrari с разочарованием и надеждой: комментарий Д'Амброзио после квалификации в Монако

После того как Шарль Леклер выиграл поул-позицию для Ferrari, но в итоге мог потерять её из-за контакта со стеной, спортивный директор команды Франческо Д'Амброзио поделился своими мыслями о квалификации и перспективах на гонку в Монако.
После динамичной и насыщенной событиями квалификации на Гран-при Монако команда Ferrari всё же смогла занять две места в первой тройке стартовой сетки, с Шарлем Леклером на поул-позиции и Карлосом Сайнсом на третьем месте.
Несмотря на триумфальную для команды квалификацию, последние минуты еёwere отмечены напряжённым моментом для самих гонщиков Ferrari. Леклер, борясь за лучшее время, на последнем круге совершил лёгкий контакт со стеной в секторе, что могло стоить ему поула. Хотя инцидент не повредил машину критически, он, возможно, prevented шумошник от показать абсолютно идеальный круг. После квалификацииSporting директор команды Ferrari Франческо Д'Амброзио прокомментировал ситуацию, выразив одновременно разочарование и гордость за команду.
Он отметил, что хотя сам факт контакта со стеной вызывает сожаление, более важным является то, что впервые в этом сезоне Ferrari реально боролись за поул-позицию. Д'Амброзио подчеркнул, что в услoвиях высокой конкуренции и необходимостью добиваться сотых и тысячных долей секунды в третьем сегменте квалификации, иногда бывает сложно полностью реализовать потенциал машины, если гонщик не чувствует себя на все 100 процентов уверенно.
Тем не менее, он выразил уверенность в стартовых возможностях команды и настрой на то, чтобы завтра максимально использовать шансы, начиная с самого старта гонки, чтобы достичь наилучшего возможного результата. Таким образом, Ferrari втягивается в борьбу за победу, несмотря на небольшой инцидент, и готова отдать все силы в воскресной гонке
Формула 1 Гран-При Монако Ferrari Шарль Леклер Карлос Сайнс Квалификация Поул-Позиция Франческо Д'амброзио
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