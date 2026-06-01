ER Yacht Design Unveils Innovative 40-Meter Expedition Yacht Concept

ER Yacht Design, a Canadian bureau, has presented a groundbreaking 40-meter expedition yacht concept, ER 40, that combines the aesthetics of superyachts, a modern interior, and expedition capabilities. The design departs from the traditional utilitarian look of research vessels, aiming to create a yacht that seamlessly blends in both the Mediterranean and remote corners of the planet. This shift was driven by the desire to create a vessel that offers both visual appeal and comfort for serious maritime expeditions, catering to the needs of discerning owners.

Канадское бюро ER Yacht Design представило проект 40-метровой экспедиционной яхты ER 40, объединяющей эстетику суперяхт, современный интерьер и возможности для круизованадская студии ER Yacht Design .

Проект сочетает в себе высокую автономность, комфорт уровня суперяхт и утонченную эстетику, выделяющуюся на фоне традиционных «квадратных» силуэтов исследовательских судов. Решение отойти от привычного утилитарного дизайна было продиктовано стремлением создать яхту, которая одинаково органично смотрелась бы как в водах Средиземного моря, так и в самых отдаленных уголках планеты. Это стало ответом на запрос владельцев, которые не готовы жертвовать визуальной привлекательностью и уютом ради функциональности, необходимой для серьезных морских экспедиций.

Внешний облик ER 40 отличается скульптурными линиями, сбалансированными пропорциями и длинным горизонтальным остеклением, придающим судну современный и вневременной вид. Особое внимание уделено организации открытых пространств: кормовая палуба спроектирована как удобная площадка для водных видов спорта, а на мостике и флайбридже предусмотрены зоны для отдыха и развлечений. На носовой части расположился просторный лежак для загара, позволяющий гостям наслаждаться видами океана в полной мере. Интерьер яхты выполнен в теплой и спокойной стилистике.

Дизайнеры сделали ставку на сочетание нейтральных тканей, натурального камня и дерева, дополненных темными глянцевыми акцентами. Продуманная система освещения и панорамные окна визуально расширяют пространство, объединяя внутренние помещения с морским пейзажем. Планировка включает четыре гостевые каюты на нижней палубе и просторные апартаменты владельца, расположенные на главной палубе. На текущем этапе проект остается гибким: технические характеристики, включая тип силовой установки, запас хода и вместимость топливных баков, будут адаптироваться под индивидуальные требования заказчика.

Хотя точные показатели производительности пока не определены, концепт ER 40 закладывает прочный фундамент для создания персонализированного судна, способного преодолевать тысячи морских миль без потери комфорта для владельца и его гостей





