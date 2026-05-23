E-additives: Are they safe? Concerns and precautions

E-additives, or food additives, are substances added to food to enhance its taste, appearance, or preservation. While many E-additives are safe when used within recommended limits, some require attention. For instance, benzoylated benzoic acid (E211) is widely used in sauces and canned foods, but in combination with vitamin C, it can form a carcinogen. Phenols and their derivatives (E230-232) are used for fruit preservation and require thorough washing. Nitrites (E249-250) are used for meat color fixation, posing a risk of health issues when heated.
Сами по себе Е-добавки не являются ядом для организма, так как большинство из них безопасны при соблюдении нормативов, рассказал в беседе с RT управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.
В России и ЕАЭС добавки проходят оценку безопасности, но стандарты исходят из «среднего потребителя», а не из сценария ежедневного потребления большого количества переработанных продуктов, поэтому проблема в самой структуре питания, поделился он. По его словам, чем выше доля переработанных продуктов, например колбас, соусов, сладких напитков, тем выше совокупное потребление консервантов, нитритов и фосфатов. Но некоторые Е-добавки требуют внимания. К примеру, бензоат натрия (Е211).
Он широко используется в соусах и кетчупах, а также в консервированных продуктах. В сочетании с витамином С он может образовывать небезопасный для здоровья канцероген, отметил он. Токсичными считаются фенол и его производные (Е230—232), которые используется для сохранения фруктов, что требует их тщательного мытья, добавил Березнюк. Нитриты (Е249—250) используются для фиксации цвета в колбасе и иных мясных изделиях.
Эти добавки могут представлять опасность для здоровья при нагревании. Всё это не повод для паники, а сигнал пересматривать рацион в сторону более простых и натуральных продуктов, подытожил специалист
E-Additives Food Additives Safety Concerns Precautions Benzoylated Benzoic Acid Phenols Nitrites Fruit Preservation Meat Color Fixation
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Майли Сайрус снялась в боди из страз и рваной футболке для клипаАмериканская певица Майли Сайрус показала кадры из нового клипа к песне «Used to Be Young». Снимками она поделилась в социальных сетях.
Read more »
Shocking Discovery in a Whole Foods Delivery: Raw Chicken Raises Concerns About Food SafetyReddit user shares a horrifying experience of receiving a nearly raw chicken in a Whole Foods delivery order. Photo of the chicken sparks outrage and concern among users who warn of potential salmonella poisoning.
Read more »
Уязвимость в MacBook помогла хакерам украсть $1,5 млрд у ByBitSafe: хакеры из TraderTraitor использовали уязвимость MacBook в ограблении ByBit
Read more »
Представлен защищенный смартфон Nokia для военных и чиновниковNokia представила HMD Secure Mission-Safe Phone для чиновников и военных
Read more »
Военная истерия. Польша подняла расходы на войну с Россией в 250 разСредства Варшава получит в рамках программы SAFE.
Read more »
Medal for Art and Culture in Hamburg to be RenamedThe medal named after Senator Hans-Harder Biermann-Ratjen, which has been awarded to cultural figures in Hamburg for 50 years, will be renamed due to concerns about the Nazi past of the person after whom it was named. The new name will be 'Medal for Art and Culture in Hamburg' and will be awarded for the first time this summer to Peter Hess, the founder of the 'Stumbling Stones' and 'Memorial Plaques of Hamburg' initiatives.
Read more »