Exhibition of Konstantin and Vladimir Makovsky: Love of Earth and Sky

The exhibition, titled "Konstantin and Vladimir Makovsky. Love of Earth and Sky", opened at the Faberge Museum in St. Petersburg. It showcases the works of the Makovsky brothers, renowned for their realistic paintings, as part of a cultural event in the North Capital.
В Музее Фаберже открылась выставка "Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная", уже ставшая одним из центральных культурных событий Северной столицы. Константин и Владимир Маковские, салонный академист и мастер реалистической живописи, представители именитой художественной династии, неоднократно становились главными героями многочисленных выставок.
Например, не так давно в "Каретном сарае", выставочном пространстве Серпуховского историко-художественного музея, с немалым успехом прошла выставка "Маковские. Константин и Владимир". Творчество этих двух выдающихся живописцев второй половины XIX – начала ХХ века, чьи манера письма и выбор сюжетов позволяют судить об этих с одной стороны близких, а с другой совершенно не похожих друг на друга творческих путях, рассматривалось в контексте их связи с Александром Пушкиным, Николаем Гоголем, Михаилом Лермонтовым и другими выходцами из столичной литературной среды.
Выставка "Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная", открывшаяся в Музее Фаберже в Петербурге, несмотря на излишне патетическое заглавие, отсылающее к одноименному полотну Тициана, выводит этот проект на один уровень с блокбастерами о Карле Брюллове и Архипе Куинджи. Масштаб событию придает почти беспрецедентный по объему состав произведений: 81 картина Константина и 87 – Владимира Маковских из 40 музейных и частных собраний по всей России.
Концептуальное построение выставки, связанной с именами братьев Маковских, отнюдь не ново: одна часть раздела посвящена более "светскому" наследию Константина, другая же – работам Владимира, исследующим социально злободневные темы. Ее композиционным ядром стало монументальное полотно Константина Маковского из коллекции Музея Фаберже – "Суд Париса" (1889), выполненное в лучших традициях французской салонной живописи, которое по своей драгоценной поверхности и декоративному мерцанию необычайно органично перекликается с предметами ювелирного искусства, в частности с расписанными по мотивам картин художника эмалированными шкатулками.
Парадные портреты дам и монарших особ, исторические и мифологические, литературные и евангельские сюжеты, серия каирских мотивов, как некий оммаж художникам-ориенталистам, сменяются интерьерными и бульварными бытовыми сценками и психологическим народным образами. Особое внимание стоит уделить картине "Демон и Тамара" (1889), иллюстрации к поэме Лермонтова, а так же удивительному по своей витальности цветочному натюрморту из собрания Русского музея и расположившемуся рядом портрету детей Константина – Сергея и Елены (1882), историческому полотну "Иван Сусанин" (1914) и переливающемуся тысячами фактур "Хрупкому созданию" (1897), глубоко осмысленному автопортрету кисти Владимира Маковского (1905), и его же хрестоматийным произведениям "На бульваре" (1886-1887), скрупулезно и документально выписанному типажу "Коллекционера" (1887), и образу Спасителя, полному лиризма и силы духа
Makovsky Brothers Russian Art Realistic Painting Alexander Pushkin Nikolai Gogol Mikhail Lermontov Literature And Art Social Themes Interiors And Street Scenes Pygmy Creation Demon And Tamara Ivan Susanin Sergei And Elena Hundred Thousand Facets Harsh Reality Collector Autoportrait Hundred Thousand Facets Harsh Reality
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