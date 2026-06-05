Exhibition in Versailles: How 18th Century Gardens Transformed into Spaces for Walks, Fantasies and Art of Life

The exhibition showcases how European aristocrats transformed strict parks into spaces for walks, fantasies and philosophical musings during the second half of the 18th century. It features over 160 objects, including paintings, architectural projects, furniture, costumes and decorative items, which tell the story of how the perception of nature evolved during this period.
В Большом Трианоне Версальского дворца проходит выставка о том, как сады XVIII века превратились из строгих парков в пространство для прогулок, фантазий и искусства жизни.
Выставка "Сады Просвещения. 1750–1800" показывает момент, когда европейская аристократия устала от идеальной геометрии регулярных парков и решила превратить сад в пространство для прогулок, фантазий и философских размышлений. В экспозиции собрано около 160 предметов: живопись, архитектурные проекты, мебель, костюмы и декоративные объекты. Вместе они рассказывают историю того, как менялось представление о природе во второй половине XVIII века. Если раньше сад должен был демонстрировать власть человека над ландшафтом, то эпоха Просвещения предложила другой взгляд – более свободный, эмоциональный и живописный.
Особенное место занимают работы французского художника Жана-Оноре Юбера Робера. Его картины с руинами, тенистыми аллеями и фантастическими павильонами во многом сформировали представление о том, каким должен быть идеальный пейзажный парк. Именно благодаря таким образам сады превратились в своеобразные декорации для мечтаний и неспешных прогулок. Выставка показывает и другую сторону садовой моды XVIII века.
В парках появляются китайские пагоды, античные руины, искусственные гроты и пирамиды. Сад становится местом маленьких путешествий, где за каждым поворотом открывается новый сюжет. Эта эстетику можно увидеть не только в ландшафтных проектах, но и в предметах интерьера – от мебели до декоративных деталей, вдохновленных природой. Отдельный раздел посвящен Марии-Антуанетте и ее любимым пространствам в Трианоне.
Храм Любви, Бельведер и знаменитая Деревня королевы представлены как часть новой культуры, в которой идеализированная сельская жизнь становилась альтернативой строгому придворному этикету. Выставка интересна тем, что рассказывает не столько о садах, сколько об изменении мировоззрения целой эпохи. Через парки, беседки, картины и предметы быта здесь можно увидеть, как Европа XVIII века училась ценить случайность, красоту несовершенства и удовольствие от простого созерцания природы
Exhibition Versailles Gardens Art Of Life Artistic Movement Progressive Era Nature Artistic Style Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement Artistic Movement
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