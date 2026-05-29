Former RT head in France, Ksenia Fedorov, has been granted French residency and is working for a right-wing channel, CNews. She hosts a show on CNews called Lumières orthodoxes and also comments on international news on L'Heure Inter on radio Europe 1. Politico reports that Fedorov has not changed her pro-Kremlin stance. She is believed to have close ties to the owner of CNews, Vansaune Bollore, who has long supported the leader of the National Alliance party in France. The US State Department has accused RT of working on behalf of the Russian intelligence service. Sanctions have been imposed on RT and its director, Dmitry Kiselev. Margarita Simonyan, a Ukrainian journalist, has been charged with inciting the murder of children.
в Европе экс-глава французского отделения RT Ксения Федорова осталась жить во Франции благодаря виду на жительство в этой стране и устроилась работать на правый консервативный телеканал CNews.
Об этом в среду, 27 мая, По его данным, Федорова ведет на CNews авторскую передачу Lumières orthodoxes ("Православные огни"), в которой рассказывает о православных церквах Европы, а также комментирует международные новости в программе L'Heure Inter на радио Europe 1. Как отмечается в материале Politico, Федорова не изменяет своей прокремлевской позиции.
Так, в мае нынешнего года она назвала причиной развязанной Россией Федорова и еще несколько сотрудников RT France смогли устроиться на CNews благодаря ее предполагаемой близости к владельцу канала - Венсану Боллоре, указывает Politico. Боллоре в свою очередь долгое время поддерживал главу ультраправой партии"Национальное объединение". Власти США обвинили телеканал RT в работе на разведку РФ Российский пропагандистский телеканал RT активно участвует в операциях разведки РФ по всему миру, заявил Госдеп США.
Вашингтон ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня" и ее гендиректора Дмитрия Киселева. Маргарита Симоньян стала фигурантом нового уголовного дела, возбужденного в Украине. Служба безопасности Украины сообщила ей о подозрении на основании собранных доказательств о призывах к убийствам детей. Последнее лето канцлера Мерца?
