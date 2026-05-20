Сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango, Джонтан Андик, избежал заключения по делу об убийстве отца в 2024 году.
У них был конфликт из-за бизнеса — а потом сын узнал, что отец собирается изменить завещание David Oller / Europa Press / Getty Images Джонатан Андик, сын основателя испанской сети магазинов одежды Mango, избежал заключения по делу об убийстве своего отца, бизнесмена Исака Андика в 2024 году.
Суд в Барселоне отпустил Андика-младшего из-под стражи после того, как его защитаИсак Андич, уроженец Стамбула, в 1960-х годах переехал в Каталонию. Вместе со своим братом Нахманом онв 1984 году группу Mango, открыв первый магазин в центре Барселоны. Компания стала глобальным брендом и прямым конкурентом другой испанской компании в сфере моды — Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие). Сейчас сеть магазинов Mango насчитывает около трех тысяч магазинов в более чем 120 странах мира.
С высоты более 100 метров в горах Монсеррат неподалеку от Барселоны, куда отправился в поход вместе с сыном Джонатаном. На момент гибели Forbes оценивал состояние основателя Mango в 4,5 миллиарда долларов. Он был пятым самым богатым человеком в Испании. Изначально смерть Андика-старшего, который любил активный отдых, считали несчастным случаем.
Но 19 мая каталонская полиция задержала Джонатана по подозрению в убийстве. Его родственники отвергли выдвинутые обвинения. Джонатан трижды посещал Монсеррат за неделю до того, как его отец упал с горы. Полиция нашла противоречия в показаниях Джонатана, а его мобильный телефон исчез при странных обстоятельствах.
На момент смерти Исак Андик занимал должность неисполнительного председателя совета директоров (non-executive chairman) Mango и владел 95% акций компании. Его сын Джонатан был заместителем отца, а до этого 18 лет развивал направление мужской линейки Mango. После смерти отца он и две его сестры унаследовали долю в компании. Еще 5% акций принадлежат Тони Руису — генеральному директору компании, который после смерти Андика-старшего также стал главой совета директоров.
На «возможный экономический мотив» Джонатана. По данным El Pais, следователи изучили переписку отца и сына в вотсапе. Из нее следует, что в середине 2024 года, за несколько месяцев до гибели основателя Mango, его сын «узнал о намерении отца изменить завещание и создать благотворительный фонд». Когда он узнал о фонде, то признал, что его отношение к деньгам «было неправильным», и предложил отцу обсудить этот и другие вопросы во время прогулки на Монсеррат.
Эта прогулка в итоге состоялась 14 декабря. Отсутствие ясного курса развития компании в 2014-2018 годах, связанные с многомиллионными убытками Mango, затронули Джонатана, который тогда представлял бренд. Разговоры между Исаком Андиком и его сыном достигли такого уровня, что он вынужден был прервать свой годичный отпуск, который он взял для путешествий, и вернуться к управлению компанией. Джонатан заменил его Тони Руис — выходец из испанского филиала сети хозяйственных магазинов Leroy Merlin.
По словам источников El Pais, Джонатан был «унижен» этим решением. Другие источники, связанные с Mango, утверждают, что Джонатан изначально не просил поставить его во главе компании, а конфликт себя давно исчерпал и к моменту смерти отца у них были хорошие отношения. Другие источники связаные со компанией подчеркивают, что Джонатан изначально не просил поставления его во главе компании. Другие источники также говорят, что он собирал значительную сумму денег от своих предприятий и был мерзким бизнесменом
Spanish Business David Oller / Europa Press / Getty Images Сын Основателя Испанской Сети Магазинов Одежды Crime Spanish Business
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Суд присяжных в США отклонил иск Маска к OpenAI. Миллиардер заявлял, что руководство компании отказалось от миссии развивать ИИ «на благо человечества»Суд присяжных в Калифорнии отклонил иск Илона Маска к OpenAI и ее руководителям, включая Сэма Альтмана, сообщает Associated Press. Присяжные пришли к выводу, что Маск подал иск слишком поздно и пропустил срок исковой давности.
Read more »
Russian Media Awards 2023: David Berendsen and His 'Villain' Film 'Gain Honorable Mention'A filmmaker has received an honorable mention in the CIVIS video award for his documentary about state ideology and propaganda in Russian schools.
Read more »
Французский лидер Macron не дозвонился до Путина, следовательно отсутствие переговоров с ЕС о решении украинской проблемы может продолжатьсяSympatiiusz Путина, the French leader, Emmanuel Macron, marked his promise to call on Putin during the phone call, which, according to the press secretary of the Russian President, Dmitry Peskov, was never made. The expert, scientist from the Russian Presidential Centre of Research for Strategic Stability, believes that the need for normalization of relations with Russia, as well as the appeal of Ukraine to the public, is the reason for Macron's promise to call.
Read more »
Ukraine Plans to Launch Drones from Baltic Countries, Demonstrating Its 'War Capability' to the WestThe Ukrainian government plans to launch unmanned aerial vehicles (UAVs) or drones from the territory of Baltic countries, showcasing its 'war capability' to the West. According to the Press Service of the Russian Foreign Intelligence Service (SVR), Kyiv is not limited to using air corridors provided by the Ukrainian military forces in the Baltic countries. The drones are planned to be launched from the territory of these states as well. The plan is to significantly reduce the time required for attacks and increase their effectiveness.
Read more »
В Италии подросток умер от анафилактического шока из-за мороженогоВ итальянском городе Казория 16-летний подросток Адриано Д'Орси скончался от анафилактического шока через несколько минут после того, как попробовал мороженое с друзьями. Трагедия произошла 16 мая, сообщает Jam Press.
Read more »
ROMANTICIZED LIFE OF FRIJBERGER FOOTBALL CLUB CATCHES THE ATTENTION IN THE PRESSThe article describes the romanticized life of the German football club Freiburg, with a focus on its stability and educator-like approach to training. A study by the International Sports Research Centre named Freiburg as the most stable team in terms of squad composition, while its former coach, Christian Schraith, has demonstrated consistency and commitment for nearly three decades.
Read more »