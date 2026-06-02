Daily Avocado Consumption Can Boost Organ Health, Say Experts

Daily consumption of avocados can have a positive impact on the body's functioning, according to experts in the field of nutrition. The article, translated from Health portal, highlights the benefits of this popular fruit.
Москва, 2 июня - АиФ-Москва. Ежедневное употребление авокадо может положительно сказаться на работе организма. К такому выводу пришли специалисты в области питания, которые рассказали о главных преимуществах популярного продукта.
Статью с портала Health перевел aif.ru. По словам диетолога Лорен Манакер, авокадо является ценным источником полезных веществ.
«Это натуральный источник полезных для сердца мононенасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов», — отметила эксперт. Специалисты считают, что регулярное употребление одного авокадо в день помогает улучшить качество рациона, увеличивая долю полезных жиров без риска набора лишнего веса. Кроме того, продукт может оказывать положительное влияние на работу мозга. Диетолог Кэндис Пампер объяснила, что этот эффект связан с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами плода.
«Авокадо помогает поддерживать клетки мозга, когнитивные функции, память и общее самочувствие в процессе старения», — подчеркнула она. Еще одним преимуществом продукта называют помощь в контроле веса. Благодаря сочетанию клетчатки и полезных жиров авокадо способствует более длительному чувством насыщения и помогает уменьшить количество висцерального жира. Также продукт поддерживает здоровье пищеварительной системы.
Содержащаяся в нем клетчатка способствует росту полезных кишечных бактерий и помогает поддерживать регулярную работу кишечника. По словам Пампер, авокадо может быть полезен и для зрения.
«Авокадо также может помочь снизить риск отслоения сетчатки и увеита», — отметила специалист. Эксперты добавляют, что плод содержит витамин Е, лютеин, зеаксантин, витамины группы B, а также калий, магний и другие важные питательные вещества, которые участвуют в поддержании общего здоровья организма. Ранее эксперты назвали лучшие перекусы для здоровья сердца. Оцените материал ЗдоровьеПравильное питаниеавокадоправильное питани
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