The daily summary of the special military operation conducted by the Ministry of Defense of the Russian Federation as of 18 June 2026.
Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 18 июня 2026 г. Москва, 18 июня - АиФ-Москва. С сегодняшнего дня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ.
Поражены склад горюче-смазочных материалов в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка Харьковской области.
Противник потерял свыше 195 военнослужащих и 12 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушевка Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ.
За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, семь единиц военной техники и пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей и две самоходные артиллерийские установки.
Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николайполье, Славянск, Дружковка, Стародубовка и Николаевка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы «Южной» группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий.
За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Ивановка, Красноярское, Веселое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили до 285 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и самоходная артиллерийская установка. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Просяная, Мечетное, Малиновка, Ивановка Днепропетровской области, Широкое, Червоная Криница, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области.
Противник потерял более 445 военнослужащих, восемь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
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