Dying Light: The Beast – новый глава серии возвращает нас в мир зомби и паркура

Продолжение знаменитой серии Dying Light, под названием Dying Light: The Beast, вышла крупным апдейте характеристики. Игроки вновь будут играть за Кайла Крейна спустя 20 лет после оригинала.

Одна из самых известных серий про зомби и паркур возвращается. Совсем скоро до релиза доберётся уже третья по счёту часть Dying Light от польской студии Techland. В данном материале расскажем, что же ждёт геймеров в новой итерации франшизы — Dying Light: The Beast. События Dying Light: The Beast происходят спустя более 20 лет после финала первой части. На место протагониста вернётся Кайл Крейн.

В течение долгих 13 лет учёный Мариус Фишер по прозвищу Барон ставил над ним чудовищные эксперименты по слиянию ДНК зомби и человека. Теперь он сбежал и готов мстить всем своим врагам, а заодно будет учиться контролировать внутреннего зверя. Всё действие развернётся в изолированном поселении Кастор-Вудс. Когда-то место считалось раем для туристов, а теперь тут можно встретить лишь приспешников главгада и монстров. Беспокоиться за разнообразие уровней не приходится, поскольку здесь расположены туристический городок с многоэтажками, промышленная зона, национальный парк, лес, болота, фермерские поля и тайная лаборатория.При создании мира Techland вдохновлялась не только швейцарскими Альпами, но и такими лесными городками, как Хоукинс из «Очень странных дел» и Твин Пикс из одноимённого сериала. При этом сама карта станет меньше, чем в аддоне Dying Light: The Following. Это позволит лучше проработать открытый мир и насытить его необычными локациями. Из-за тесной связи сюжета с The Following, авторы перекроили игру, практически превратив новинку в линейную игру примерно на 20 часов без учёта второстепенных миссий. Авторы хотели рассказать историю Крейна с хорошо прописанным финалом, где он самостоятельно принимал бы все решения, а не выполнял чьи-то приказы. При этом проходить оригинал необязательно, хотя это позволит лучше понимать контекст событий.Судя по всему, разработчики понимают, что сценарий у них получился простоват. Недаром они говорят, что делают «боевик с крутым геймплеем и персонажами» и «не претендуют на философскую глубину». По задумке авторов проект соединит сюжетные линии первой и второй частей Dying Light. Студия оставила нетронутым геймплейный фундамент из первых двух частей. Dying Light: The Beast — это всё ещё экшен от первого лица с прокачкой, где нужно выполнять задания, сражаться с зомби, исследовать открытый мир, находить или создавать новое оружие. На месте и простая система прокачки, позволяющая усилить различные характеристики героя, от наносимого урона до выносливости. Но теперь большой упор сделан на выживание. Игрокам предстоит лучше планировать свои вылазки за ресурсами, поскольку враги станут гораздо опаснее. В остальном порядок действий не изменился: днём герой исследует окружение и выполняет квесты, а ночью прячется от более свирепых и опасных чудовищ. Чтобы заночевать в безопасной зоне, её нужно сначала зачистить и активировать. Там же появятся верстаки, сменившие крафт на ходу. Перемещаться по локациям можно как бегом на своих двоих, так и на транспорте. Важнейшим элементом геймплея как был, так и остаётся паркур. Тем более, по заверениям авторов, он стал «лучшим в классе», с плавными анимациями, улучшенной физикой и ощущением потока. Несмотря на смену декораций, в локациях хватает объектов, на которые можно вскарабкаться и перепрыгнуть. К тому же трюки позволяют не только преодолевать препятствия, но и решать головоломки, а также больше не требуют выносливости. Для быстрого перемещения по открытому миру можно использовать автомобили. Причём теперь управлять машиной можно от первого лица, в то время как раньше был доступен лишь вид от третьего лица. Но опять же тачек не так много, они тратят топливо и очень не вовремя могут сломаться. Зато точно появится внедорожник, на котором приятно давить толпы врагов





