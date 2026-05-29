The news text reports on the death of Kold Lemy, a four-time Stanley Cup champion and notorious hockey player known for his aggressive style. He was found dead in a furniture store owned by his family, just three days after appearing at a home game in Montreal. The cause of death is still under investigation by the police.

Клода Лемье не стало в возрасте 60 лет. Расследованием причин смерти занимается полиция. Новость о смерти четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье, запомнившегося бескомпромиссно жестким стилем игры, повергла в шок всю Америку.

Еще в начале недели титулованный хоккеист порадовал фанатов появлением на домашнем матче «Монреаля», а уже спустя три дня его нашли мертвым.в 1983 году. Он был выбран во втором раунде под 26-м номером. На протяжении всей карьеры Клод был непримиримым бойцом во всех смыслах. Форвард одинаково эффективно использовал руки как для избиения соперников, так и для забивания голов.

Особенно хорошо последнее у канадца получалось в плей-офф, что помогло ему четырежды стать чемпионом лиги. Лемье как никто умел «залезать под шкуру» соперникам. Его многочисленные провокации регулярно приводили к дракам, в которых Клод далеко не всегда вел себя по-джентльменски. Однажды он даже укусил оппонента за палец.

За это многие называли форварда одним из самых ненавистных хоккеистов в истории НХЛ. При этом за пределами льда Клод часто был примером для подражания. Лемье однажды объединился с заклятым врагом в хоккее Дарреном Маккарти для проведения совместных благотворительных мероприятий. — Я всегда говорил и буду говорить прямо: если ты на льду с Клодом Лемье и поворачиваешься спиной, ты — идиот.

Но вне льда я легко повернусь спиной, — охарактеризовал характер Лемье Маккарти. После окончания карьеры Клод обосновался в США, где занимался агентской деятельностью и бизнесом. 25 мая форвард принял приглашение «Монреаля» вынести факел перед матчем плей-офф против «Каролины». И ничего в его действиях не предвещало беды: бывший хоккеист выглядел счастливым и тепло поприветствовал трибуны. Но 28 мая появилась информация о том, что Лемье был обнаружен мертвым в мебельном магазине, которым владела его семья.

Родственники забили тревогу после того, как экс-хоккеист не вернулся домой. Уже мертвого Клода обнаружил один из сыновей. На место были вызваны представители полиции, которые оцепили место происшествия. — Помещение было оцеплено для сохранения улик и проведения расследования отделом убийств округа Вирджиния.

Предполагаемая жертва — Клод Лемье, — приводит слова представителя офиса шерифа округа Палм-Бич US Weekly. Позже правоохранители сообщили, что бывший нападающий решил свести счеты с жизнью. Это стало настоящим шоком для любителей хоккея, которые в соцсетях выражают скорбь и теряются в догадках относительно причин трагедии. Не остался в стороне даже президент США Дональд Трамп.

— Скончался Клод Лемье, настоящая легенда хоккея и один из самых сильных игроков, которых когда-либо видел хоккей. Он был настоящим воином на льду. Всем, кто любит победы и стойкость, будет не хватать Клода, — пишет Трамп в своих соцсетях. — Настоящая трагедия, и он слишком молод, чтобы покинуть этот мир.

Наслаждайся лучшим катком в мире, Клод! Катайся в раю! — желает @hockeygal4ever. — Я безутешно скорблю и не могу подобрать слов.

В понедельник он выглядел прекрасно и был в хорошем настроении, — удивляется @FoxiHeaven. — Лучший игрок плей-офф, которого я когда-либо видел, — оценивает карьеру хоккеиста @VPrasek1717. — Был одним из самых яростных хоккеистов, которых я когда-либо видел. Вне льда он был джентльменом, и с ним всегда было приятно общаться, — пишет комментатор Джон Келли.

— Это, пожалуй, самая ужасная новость, которую можно услышать в спорте. Нет слов, — огорчается @TruthSeerum. — Я хоть и болею за «Каролину», но всё равно был потрясен, узнав об этом, — выражает сочувствие @chrishensley. — Трудно поверить, что всего несколько дней назад он был в Монреале и нес факел.

Это лишь подтверждает насколько хрупка жизнь. Пусть он покоится с миром, — отмечает @DraddyDog.





