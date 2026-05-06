DeepSeek планирует привлечь до 4 млрд долларов в первом раунде финансирования

Китайский стартап DeepSeek, ранее избегавший внешнего финансирования, рассматривает возможность привлечения инвестиций в размере 3-4 млрд долларов. Ведущим инвестором может стать Китайский национальный фонд искусственного интеллекта. Компания также представила новую версию языковой модели DeepSeek-V4.

По данным источников, близких к компании DeepSeek, стартап планирует провести первый раунд финансирования, в рамках которого рассчитывает привлечь от 3 до 4 миллиардов долларов. Один из инсайдеров сообщил, что ведущим инвестором может стать Китайский национальный фонд искусственного интеллекта, обладающий капиталом в 60 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 8,8 миллиардам долларов.

Это особенно интересно, так как ранее DeepSeek придерживалась стратегии отказа от внешнего финансирования, но теперь рассматривает возможность изменения этого подхода. Представители компании пока не прокомментировали эту информацию. По данным источников, переговоры об инвестициях в DeepSeek также ведутся с компанией Tencent Holdings. Собранные средства планируется направить на расширение вычислительных мощностей и улучшение условий труда сотрудников.

Оценка DeepSeek в рамках возможного раунда финансирования может составить около 45 миллиардов долларов. Недавно DeepSeek представила новую большую языковую модель DeepSeek-V4 и открыла к ней доступ. Новая версия получила значительные улучшения в так называемых агентских способностях. По данным компании, она уже используется внутри DeepSeek как базовая модель.

DeepSeek-V4 базируется на архитектуре MoE (Mixture-of-Experts), которая позволяет активировать часть системы для более эффективной работы. Ранее сообщалось, что китайский ИИ-чат оценили в 10 миллиардов долларов при привлечении инвестиций. Это свидетельствует о растущем интересе инвесторов к искусственному интеллекту и его потенциалу в различных отраслях. DeepSeek продолжает развиваться и укреплять свои позиции на рынке, предлагая инновационные решения в области ИИ





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deepseek Искусственный Интеллект Финансирование Deepseek-V4 Tencent

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Xiaomi добавит в свои смартфоны нейросеть DeepSeekXiaomiTime: более 25 гаджетов Xiaomi получат интеграцию с DeepSeek-R1

Read more »

Популярность DeepSeek привлекла на фондовый рынок Китая $1,3 трлн новых средствBloomberg: успех DeepSeek привлек на фондовый рынок КНР $1,3 трлн новых средств

Read more »

Китайских госслужащих призвали пользоваться DeepSeekКитайских чиновников призвали использовать DeepSeek для оптимизации работы

Read more »

Представлен превосходящий DeepSeek «думающий» китайский ИИSCMP: Alibaba выпустила превосходящий DeepSeek ИИ – QwQ-32B

Read more »

США рассматривает частичный запрет DeepSeek в странеReuters: США хотят запретить DeepSeek на правительственных устройствах

Read more »

Администрация Трампа, по данным The New York Times, обсуждает блокировку китайского чат-бота DeepSeek в СШАВласти США обсуждают меры, направленные против китайского чат-бота DeepSeek и ведущего американского производителя полупроводников Nvidia (чипы этой компании использовали в DeepSeek), сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Read more »