BBR Medical Officer Bonnie Henry confirmed the case of hantavirus infection in one of the passengers of MV Hondius, a cruise ship. Mr. Henry mentioned that the test results were positive for the patient with asymptomatic disease and his condition remains stable. ICMH officers have confirmed this case with isolation of these 4 patients sent to the hospital. Bonnie also mentioned that there is no threat of the hantavirus spreading further among Canadians.

У одного из канадцев, ранее находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, выявили заражение хантавирусом. Об этом сообщила глава медицинского управления Британской Колумбии Бонни Хенри.

По её словам, тест дал положительный результат у пациента с невыраженными симптомами заболевания. Сейчас его состояние остаётся стабильным, а сам он находится в больнице в изоляции. Хенри уточнила, что медики проведут дополнительные исследования, чтобы подтвердить результаты анализа. Личность пациента не раскрывается.

Хенри также указала, что в изоляции в провинции находятся всего четыре канадца, которые ранее были пассажирами MV Hondius. При этом, по её оценке, угрозы дальнейшего распространения хантавируса в Канаде сейчас нет.. Она подчёркивает, что хантавирусы не являются новой угрозой: они давно присутствуют в Европе, Азии и России, а заражение нередко происходит при обычных бытовых ситуациях, например, во время уборки дачи после зимы, когда человек вдыхает пыль с частицами жизнедеятельности мышей.

За последние два десятилетия в european части России зафиксировано свыше 160 тысяч случаев заболевания. Штамм "Сочи" признан особенно опасным, так как его смертность достигает 14%





Развитие ситуации с хантавирусом в мире: имя предполагаемого нулевого пациента с COVID-19, вспышка на круизном лайнере MV HondiusСообщение о развитии ситуации с хантавирусом в мире, включая имя предполагаемого нулевого пациента с COVID-19, вспышкой на круизном лайнере MV Hondius и усиленным контролем на границе РФ для предотвращения завоза штамма 'андес'.

65 человек погибли от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, 11 случаев заражения хантавирусом на круизном судне MV HondiusВ Демократической Республике Конго вспышка лихорадки Эбола привела к гибели 65 человек, а также к выявлению 11 случаев заражения хантавирусом на круизном судне MV Hondius. Медики обеспокоены возможностью распространения заболевания за пределы страны и отмечают наличие вируса в 13 из 20 изученных образцов. Кроме того, вспышка опасной инфекции произошла на круизном судне из Аргентины в Кабо-Верде, где было выявлено 11 случаев заражения хантавирусом, три пациента скончались. Лабораторные исследования подтвердили, что все случаи связаны с южноамериканским штаммом Andes virus. Специалисты отмечают, что этот вариант вируса способен передаваться между людьми при тесном контакте. Ранее в африканском государстве Бурунди зафиксировали вспышку неизвестного заболевания с высоким уровнем летальности.

ВОЗ пересчитала случаи хантавируса на круизном лайнере MV HondiusВсемирная организация здравоохранения уточнила данные по вспышке хантавируса, связанной с круизным лайнером MV Hondius. По обновлённой информации, выявлено 10 случаев заболевания. Ранее сообщалось, что их 11.

Не только Андес. Хантавирусов много, и они сильно отличаются друг от другаВспышка инфекции, вызванной хантавирусом (штамм Андес) на борту лайнера MV Hondius сильно напугала мир. Что в общем, после пандемии COVID-19 объяснимо. Пугает и разнообразие этих вирусов, и география их распространения.

«Скученность людей и постоянный контакт»: как на круизных лайнерах возникают массовые вспышки заболеванийЗа последние две недели на круизных лайнерах возникли две крупные вспышки инфекционных заболеваний. У пассажиров судна MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, выявили хантавирус. Наряду с этим на борту лайнера Ambition в порту Бордо обнаружили признаки заболевания, предположительно, вызванного норовирусом.

В Нью-Йорке расследуют возможный случай заражения хантавирусомДепартамент здравоохранения округа Онтарио расследует предполагаемый случай местного заражения хантавирусом. Власти подчеркивают, что случай не связан со вспышкой на круизном судне MV Hondius, а риск для населения отсутствует.

