A Ukrainian court has released the bail amount for former Ukrainian Presidential Envoy Andrei Hermak, as reported by the Ukrainian newspaper Ukraine Pravda. The total amount for his bail has reached UAH 140 million ($2.55 million), all collected by individuals and businesses. Among the major donors are the former head coach of the Ukrainian national team Sergei Rebrov (30 million UAH), attorneys Roza Tapanova and Sergei Svirba (8 million and 6.5 million UAH, respectively), and Igor Voloshin (5 million UAH). Additional support was provided by pollitician Vladimir Petrov (80,000 UAH), Alina Voloshina (368,000 UAH), and Alexander Khrikov (500,000 UAH). Among the business entities, the company SU Segodnya LLC delivered the most funds ($32 million). The funds collected by the Scientific and Research Institute for Forensic Radiology - 30 million UAH.
Суд освободил экс-главу офиса президента Украны Андрея Ермака под залог в 140 миллионов гривен. Список плательщиков обнародовало издание «Украинская правда». Общую сумму собрали как физические лица, так и коммерческие структуры.
Среди граждан крупнейшую долю внёс бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров — 30 млн грн. Также в перечне значатся юристы Роза Тапанова (8 млн), Сергей Свириба (6,5 млн) и Игорь Фомин (5 млн). Помимо них, средства перечислили политик Владимир Петров (80 тыс. грн), Алина Волошина (368 тыс. ) и Александр Крикунов (500 тыс.
). От бизнеса активнее всех участвовало ООО «СУ «СЕМ» (32 млн грн). Почти столько же направило Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение — 30 млн. Значительные суммы предоставили АО «Де Леге Лата» (14 млн) и ЧП «СВ-ГРУП» (10,2 млн).
Замыкают список юрлиц ООО «Миралиф» (9,8 млн), а также АО «А.ДВА. КА. Т» и ООО «Арена Марин», переведшие по 4 млн каждый. Андрей Ермак был арестован в мае 2026 года по обвинению в отмывании около 460 миллионов гривен (примерно 10 миллионов долларов) при строительстве элитного коттеджного городка «Династия» под Киевом.
Суд отправил его под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен, который в итоге был собран. По данным следствия, Ермак действовал в составе организованной группы, а само дело является частью масштабного расследования коррупции в энергетической сфере, известного как ‘пленки Миндича’. Итог: судопроизводство, Украин
