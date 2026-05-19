The Barcelona court released Jonathan Anderson, son of the founder of the Spanish shopping chain Mango, who was sought for the death of his father.
Суд в Барселоне отпустил из-под страги бизнесмена Джонатана Андика, сына основателя испанской сети магазинов Mango , которого заподозрили в убийстве отца, пишут ЗаключитьАндика под стражу с возможностью выхода под залог в один миллион евро попросила прокуратура.
Судья удовлетворила ходатайство. Защита Андика внесла залог банковским переводом, после чего тот был освобожден и покинул здание суда в сопровождении адвокатов. Андик будет обязан раз в неделю являться в суд. Кроме того, у него изъяли паспорт и запретили ему выезд из Испании.
Судьja отметила, что в деле есть признаки «предумышленного» действия со стороны Джонатана Андика и указала на возможный экономический мотив, связанный с семейным наследством: по ее мнению, сын опасался, что отец изменит завещание, направив часть состояния на благотворительный фонд. Также упоминается предполагаемая «одержимость деньгами» и ухудшившиеся отношения между сыном и отцом, хотя семья публично это отрицает. Основатель Mango Исак Андик погиб в декабре 2024 года, сорвавшись с высоты наgore Монсеррат в Каталонии, где он был вместе с сыном на экскурсии.
Изначально следствие рассматривало гибель Исака Андика как несчастный случай. Но затем полиция нашла противоречия в показаниях его сына Джонатана. 19 мая 2026 года полиция Каталонии задержала Джонатана Андика
Court Releases Former Ukrainian Presidential Envoy's Bond in 140 mln. UAHA Ukrainian court has released the bail amount for former Ukrainian Presidential Envoy Andrei Hermak, as reported by the Ukrainian newspaper Ukraine Pravda. The total amount for his bail has reached UAH 140 million ($2.55 million), all collected by individuals and businesses. Among the major donors are the former head coach of the Ukrainian national team Sergei Rebrov (30 million UAH), attorneys Roza Tapanova and Sergei Svirba (8 million and 6.5 million UAH, respectively), and Igor Voloshin (5 million UAH). Additional support was provided by pollitician Vladimir Petrov (80,000 UAH), Alina Voloshina (368,000 UAH), and Alexander Khrikov (500,000 UAH). Among the business entities, the company SU Segodnya LLC delivered the most funds ($32 million). The funds collected by the Scientific and Research Institute for Forensic Radiology - 30 million UAH.
Бизнесмен погиб в декабре 2024 года во время семейного похода к пещерам МонтсерратАндич сорвался со скалы высотой более 100 метров, погиб в результате несчастного случая, но позже дело возобновили, и сын основателя Mango оказался в статусе подозреваемого.
Сын основателя Mango задержан по подозрению в убийстве отцаСын основателя модного бренда Mango Джонатан Андик задержан в Испании по подозрению в убийстве отца. Семья настаивает на его невиновности.
В Каталонии задержали сына основателя сети магазинов Mango. Ему могут предъявить обвинение в убийстве отца — MeduzaПолиция Каталонии задержала бизнесмена Джонатана Андика — он может быть объявлен подозреваемым в убийстве своего отца, основателя испанской сети магазинов Mango Исака Андика, пишет El Pais.
