Coop прекращает спонсорство Кубка мира по лыжным гонкам

Норвежский ритейлер Coop, главный спонсор лыжного Кубка мира с 2018 года, отказался от дальнейшего финансирования. Компания объясняет решение новой стратегией, акцентирующей футбол и лёгкую атлетику, а также проблемами с телевизионным вещанием гонок. Специалисты оценивают уход как серьёзный удар по дисциплине, уже сталкивающейся с дефицитом коммерческих партнёров.

Норвежская компания Coop , выступавшая в качестве главного спонсора Кубка мира по лыжным гонкам с 2018 года, объявила о прекращении спонсорской поддержки. Решение связано с новой спонсорской стратегией, в рамках которой компания plans перенаправить средства на другие виды спорт а, такие как футбол и лёгкая атлетика.

Одной из ключевых причин названа фрагментация телевизионных прав: в прошлом сезоне трансляции были распределены между NRK, TV2 и Viaplay, что затрудняет для зрителей слежение за событиями. По данным издания Adresseavisen, годовой бюджет контракта составлял 15-20 млн норвежских крон (около 2 млн долларов). Dagbladet отмечает, что уход Coop - серьёзная потеря для Международной лыжной федерации (FIS) на фоне трудностей с привлечением спонсоров и международным ростом дисциплины.

Отдельно в материале упоминаются высказывания различных лиц, в том числе критический взгляд на состояние лыжного спорта, а также предположения о влиянии нового президента FIS Мартина Умпера (из Лихтенштейна) на европейские интересы в контексте отношений с Россией





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Лыжные Гонки Кубок Мира Coop Спонсорство FIS Телевидение Спорт Норвегия

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