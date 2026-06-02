Construction of 'Moscow's Quarters' Completed in North-Eastern Moscow

The construction of a residential building in the 'Moscow's Quarters' project has been completed in the North-Eastern part of Moscow. The building is located at the address: street Letyatyk Babushkin, house 29, building 5. The building is built using the monolithic technology, equipped with modern engineering networks and has a high energy efficiency class. It has 88 apartments with a total living area of over 5,000 square meters. On the first floor, non-residential commercial premises have been designed, where stores, coffee shops, beauty salons and other infrastructure facilities can be opened. All communications are located on the technical underground floor.

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. В Северо-Восточном округе столицы завершилось возведение жилого дома по проекту «Московские кварталы», передает министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка площадью более 8,8 тысячи кв. метров располагается по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 29, корпус 5.

"Завершено строительство дома по проекту «Московские кварталы» в Бабушкинском районе. Дом возведен по монолитной технологии, оснащен современными инженерными сетями и обладает высоким классом энергоэффективности. В нем 88 квартир жилой площадью более пяти тысяч квадратных метров. На первых этажах спроектированы нежилые коммерческие помещения, где могут открыться магазины, кофейни, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры.

Все коммуникации располагаются на техническом подземном этаже", – передает слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики. Рядом с новым ЖК находятся образовательные учреждения — школа и детский сад, а также городская библиотека. В шаговой доступности от дома расположены станция метро «Бабушкинская», торговый комплекс, сквер и разнообразные сервисно-бытовые объекты. Прилегающее к зданию пространство обустроили по принципу закрытого и безопасного двора без машин, полностью изолировав прогулочные зоны и места для отдыха от проезжей части и парковочных мест.

На придомовой территории разместили игровую площадку для детей, проложили комфортные пешеходные дорожки и смонтировали систему наружного освещения. В местах общедоступных зон организовано безбарьерное пространство: входные группы спроектированы в один уровень с тротуаром, без использования ступеней и порогов. Светлые вестибюли получили витражное остекление, а для семей с маленькими детьми внутри оборудовали специальные изолированные помещения для хранения колясок и велосипедов. Внешний облик новостройки выглядит лаконично и современно.

Строители смонтировали систему вентилируемых фасадов, облицованную прочными фиброцементными плитами. В цветовом оформлении авторы отдали предпочтение глубоким серым оттенкам, однако использование оригинального архитектурного декора придало фасадам визуальную легкость и пластику. Благодаря этому дом органично интегрирован в существующую застройку Бабушкинского района. Мониторинг всех строительных циклов, начиная с подготовительной стадии и заканчивая итоговой сдачей объекта, обеспечивали эксперты ведомства «Контроль Москвы».

Городская программа «Московские кварталы» стартовала в конце мая 2025 года. Ее концепция предполагает реализацию комфортного жилья в современных комплексах, возведение которых синхронизировано с развитием полноценной социальной и коммерческой среды. Столичные власти осуществляют непрерывный надзор за проектами на каждой стадии — от планировкам территории и проектирования до ввода объектов в эксплуатацию. Приобрести жилую площадь в домах «Московских кварталов» на стадии проведения работ можно посредством заключения договоров долевого участия (ДДУ), а в сданных корпусах — по договорам купли-продажи.

На квартиры от девелопера со статусом городского застройщика распространяются условия государственной программы льготного жилищного кредитования, включая семейную ипотеку. Актуальные новости и полные условия участия в проекте опубликованы на специализированном портале москварталы.рф. Столица уверенно удерживает позиции одного из ключевых регионов-лидеров по масштабам жилищного строительства в стране. Динамичное развитие девелопмента полностью отвечает стратегическим ориентирам и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Оцените материал Оставить комментарий (0) Обществопрограмма реновации в МосквеВладислав Овчински





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moscow's Quarters Construction Completed Monolithic Technology Modern Engineering Networks High Energy Efficiency Class Apartment Building Commercial Premises Educational Institutions Library Accessible Location Closed And Safe Courtyard Comfortable Pedestrian Paths Outdoor Lighting System Isolated And Barrier-Free Areas Visually Light And Modern Facade Ventilated Facades Fiber Cement Cladding Original Architectural Decoration Organic Integration Into The Existing Urban Fa Expert Monitoring City Program 'Moscow's Quarters' State Program For Affordable Housing Family And Youth Housing Government Supervision And Control

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Family Activities in Moscow: Best Places to Visit with KidsThe text highlights various family-friendly attractions in Moscow, including zoos, aquariums, museums, and theme parks, where children can have fun and learn in a safe and engaging environment.

Read more »

Inclusive Circus Show in MoscowThe premiere of an inclusive circus show 'Sharivari' took place in Moscow, organized by renowned Russian singer and Dagestani artist Jasmin. The show took place at the Manege of the State School of Circus and Stage Arts named after M.N. Rumyantsev (the Karanda Theater) in preparation for International Children's Day. Jasmin has been developing a project to create centers for inclusive culture for the past two years.

Read more »

Команда КАМАЗ‑мастер захватила первые три места в гонке на Moscow RacewayНа трассе Moscow Raceway в рамках российской серии кольцевых гонок команда КАМАЗ‑мастер победила, заняв первое место экипажем Каримова, штурмана Дмитрия Никитина и механика Ильгиза Ахметзянова. Второе место досталось экипажу Алмаза Ахмедова, Ивана Малькова и Антона Шибалова, а третьим стал состав URAL MOTORSPORT во главе с Юрием Найманом.

Read more »

Moscow's Largest Jazz FestivalThe largest jazz festival in Moscow is taking place from June 8 to 14, featuring over 1,000 artists from Russia and abroad. The festival, modeled after renowned jazz festivals in Tokyo, London, Copenhagen, Paris, and Berlin, celebrates its first birthday this year.

Read more »

Russian News: Multi-parent families honored with state awardsA family from Moscow, Pskov, Rostov, Tumen, Novosibirsk, Kherson, and Mordovia, Dagestan, and North Ossetia-Alania regions have been awarded the Order 'Parent's Glory' for raising or raising more than seven children. The Order 'Mother Heroine' was established by a Presidential Decree in 2022, awarded to mothers who have given birth to and raised ten or more children. The Order 'Mother Heroine' is also awarded to women who have been awarded the title.

Read more »

Russian Actor Alexander Filippenko Sells Two Moscow Apartments for Over 150 Million RublesRussian actor Alexander Filippenko has sold two apartments in Moscow's center for over 150 million rubles, with one four-bedroom apartment in Spirovo-Donskoye district potentially worth over 100 million rubles.

Read more »