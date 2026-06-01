Collie Companion: виртуальный пёс для рабочего стола выходит в Steam

📆6/1/2026 7:14 PM
В Steam 2 июня появится Collie Companion - приложение, создающее цифрового питомца на компьютере. Виртуальная собака требует ухода, дрессировки и питания, но не оставляет шерсти и не грызёт провода, становясь идеальным компаньоном для тех, кто много работает за ПК.

Collie Companion - это виртуальный питомец , разработанный для компьютеров и представленный в Steam . Приложение, созданное при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, позволяет иметь цифровую собаку на рабочем столе без обычных забот, связанных с живым животным.

Виртуальный пёс движется поверх открытых окон, требует внимания, может обижаться и отвлекать от работы. У него есть система прогресса: его можно дрессировать, прокачивать, наряжать в аксессуары, искать сокровища. Необходимо регулярно его кормить, иначе настроение ухудшится. Преимущество перед живым питомцем: отсутствие шерсти на клавиатуре, непрожжённых проводов, ежемесячных расходов на корм и ветеринаров.

Выпуск запланирован на 2 июня. В контексте культурных отсылок ранее упоминалось, что политик использовал собаку для изучения маршрутов в здании парламента для пленарных заседаний и комитетов. Это подчёркивает рост интереса к цифровым компаньонам в различных сферах жизни

