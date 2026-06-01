Collie Companion: виртуальный пёс для рабочего стола выходит в Steam

В Steam 2 июня появится Collie Companion - приложение, создающее цифрового питомца на компьютере. Виртуальная собака требует ухода, дрессировки и питания, но не оставляет шерсти и не грызёт провода, становясь идеальным компаньоном для тех, кто много работает за ПК.

Collie Companion - это виртуальный питомец , разработанный для компьютеров и представленный в Steam . Приложение, созданное при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, позволяет иметь цифровую собаку на рабочем столе без обычных забот, связанных с живым животным.

Виртуальный пёс движется поверх открытых окон, требует внимания, может обижаться и отвлекать от работы. У него есть система прогресса: его можно дрессировать, прокачивать, наряжать в аксессуары, искать сокровища. Необходимо регулярно его кормить, иначе настроение ухудшится. Преимущество перед живым питомцем: отсутствие шерсти на клавиатуре, непрожжённых проводов, ежемесячных расходов на корм и ветеринаров.

Выпуск запланирован на 2 июня. В контексте культурных отсылок ранее упоминалось, что политик использовал собаку для изучения маршрутов в здании парламента для пленарных заседаний и комитетов. Это подчёркивает рост интереса к цифровым компаньонам в различных сферах жизни





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Виртуальный Питомец Collie Companion Steam Цифровая Собака Компаньон На Компьютере

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Call of Duty и Cyberpunk 2077 начали массово скупать в SteamСервис Steam DB предоставил свежие данные о чарте Steam за период с 31 октября по 6 ноября.

Read more »

Как стать миллионером: игра Palworld ошеломляет цифрами продажРелиз стал самым популярным проектом в магазине Steam, сместив хиты Counter-Strike 2 и Dota 2

Read more »

В магазине Steam появился новый рейтинг популярных игрValve запустила новый раздел в магазине Steam, включающий топ-100 самых популярных игр для портативной консоли Steam Deck. Об этом сообщает The Verge.

Read more »

Симулятор бездорожья SnowRunner не вернут в продажу в России из-за лицензий15 августа 2023 года из российских Steam и EGS пропала страница симулятора бездорожья SnowRunner.

Read more »

Пользователи Steam Deck пожаловались на ломающую консоли игру29 июля в Steam вышла игра Jackbox Megapicker, которая может вызвать серьезные проблемы с консолью Steam Deck. Об этом сообщает портал Tom's Guide.

Read more »

Вышла бесплатная компьютерная игра «Кошмары ипотечной квартиры»В магазине цифровых копий видеоигр Steam состоялся выход нового проекта «Кошмары ипотечной квартиры». Информация об этом появилась на соответствующей странице в Steam.

Read more »