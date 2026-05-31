Colin Farrell: A Journey Through His Career

Colin Farrell's career has been marked by a mix of successes and failures. He started his acting journey in Ireland and gained recognition for his role in the film 'Zona militaris' in 1999. He later ventured into Hollywood with films like 'Alexander' and 'S.W.A.T.: S.W.A.T.' He also received critical acclaim for his roles in films like 'In Bruges' and 'The Lobster'. Despite some commercial failures, his performances have been praised by critics and audiences alike.

Колин Джеймс Фаррелл родился 31 мая 1976 г. в Каслноке – пригороде Дублина. Его отец не только играл в футбол за известный ирландский клуб «Шемрок Роверс», но и имел собственный магазин здорового питания.

Сам Фаррелл в юности тоже увлекался футболом и выступал за местную команду, которой руководил отец. У актера есть старший брат Имон и две сестры – Кэтрин и Клодин (сейчас работает личным ассистентом актера). В начале 1990-х он пытался попасть в популярную ирландскую поп‑группу Boyzone, исполнив на кастинге песню Джорджа Майкла «Careless Whisper», но продюсеры его выступление не оценили.

На выбор профессии Фаррелла во многом повлиял научно-фантастический фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин» (1982): игра Генри Томаса глубоко тронула юношу и пробудила интерес к кино. По совету старшего брата Фаррелл поступил в актерскую школу Гейети в Дублине. Однако учебу пришлось прервать в 1998 г. , когда начинающий артист получил роль Дэнни Бирна в популярном ирландском сериале BBC «Балликиссангел».

Впервые Фаррелл появился в полнометражном кино в режиссерском дебюте Тима Рота «Зона военных действий» (1999). Драма затрагивала тяжелую тему сексуального насилия над детьми. Партнерами начинающего актера по съемочной площадке стали Рэй Уинстон и Тильда Суинтон. В 2000 г. он получил главную роль рядового Роланда Бозза в военной драме «Страна тигров» режиссера Джоэла Шумахера.

Критики хвалили эту работу: Variety отметчала, что Фаррелл «блистает в роли мятежного, но по сути порядочного парня», а The Guardian подчеркивала его органичность в образе бунтаря. Начало 2000‑х было неоднозначным: фильмы «Американские герои» (2001) и «Война Харта» (2002) не имели коммерческого успеха. Зато последующие проекты оказались удачными: триллер «Телефонная будка» собрал $98 млн при бюджете $13 млн, «Рекрут» – $101 млн (бюджет $46 млн), а «S.W. A.T.

: Спецназ города ангелов» – $208 млн (бюджет $80 млн). Тогда же, в 2003 г. , Фаррелл был удостоен премии MTV Movie Awards в номинации «Трансатлантический прорыв года». Среди ярких работ того периода – роль амбициозного агента Министерства юстиции в «Особом мнении» (2002, кадр на фото) Стивена Спилберга, где его партнером выступил Том Круз.

Изначально эту роль предлагали Мэтту Дэймону, но он отказался ради участия в «Одиннадцати друзьях Оушена». В 2003 г. Фаррелл сыграл безжалостного наемного убийцу Меченого (Булзая) в супергеройском боевике «Сорвиголова». Актеру посоветовали сохранить ирландский акцент, что добавило образу эксцентричности.

Готовясь к проекту, он изучал комиксы. В 2004 г. Фаррелл впервые снялся в высокобюджетном голливудском проекте – фильме Оливера Стоуна «Александр», где исполнил роль великого античного полководца. Картина имела рекордный для режиссера бюджет – $155 млн, но провалилась в прокате, собрав по миру чуть более $167 млн.

Фильм собрал шесть номинаций на антипремию «Золотая малина». Фаррелл же за эту работу получил $10 млн. Позже в интервью актер признавался, что ему «переплатили», но он обрел «потрясающий жизненный опыт, который разделил с удивительными людьми». Следующим эпическим проектом стала историческая романтическая драма «Новый свет» (2005), где Фаррелл сыграл капитана Джона Смита – основателя колониального Джеймстауна, влюбившегося в принцессу Покахонтас.

Режиссер Терренс Малик специально держал актеров отдельно до съемок совместных сцен, чтобы усилить напряжение между ними. Уже в следующем году актер снялся вместе с Джейми Фоксом в криминальном боевике Майкла Манна «Полиция Майами: Отдел нравов». Адаптация одноименного телесериала вошла в топ‑50 фильмов десятилетия по версии TimeOut New York. DVD‑релиз разошелся тиражом более миллиона копий за первую неделю.

По слухам, Фаррелл даже пошел на снижение гонорара, чтобы поддержать своего оскароносного друга Джейми Фокса, которому предлагали меньшую оплату. Успешной стала роль в черной комедии Мартина МакДонаха «Залечь на дно в Брюгге» (2008), открывшая кинофестиваль «Сандэнс». Критики высоко оценили игру Фаррелла в роли киллера Рэя, The Guardian назвала его «абсолютно превосходным: угрюмым и смешным, смертельно сексуальным, иногда душераздирающе грустным и уязвимым, как маленький мальчик».

За эту работу актер получил свой первый «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)». Позже актер озвучил документальный фильм «Kick It» о бездомных, пожертвовав весь гонорар приюту в Ирландии, а в 2009 г. заменил погибшего Хита Леджера в «Воображариуме доктора Парнаса». В том же году Фаррелл получил премию Ирландской академии кино и телевидения за лучшую мужскую роль в драме «Ундина». В последующие годы Фаррелл участвовал в разноплановых проектах.

В 2012 г. он снялся в сатирической криминальной драме «Семь психопатов», а в 2013‑м – в байопике «Спасти мистера Бэнкса» и триллере «Одним меньше». В 2015 г. на экраны вышла абсурдистская драма Йоргоса Лантимоса «Лобстер» (кадр на фото), где Фаррелл сыграл мужчину, которого бросила жен





