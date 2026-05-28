Championship of the World 2026 Quarter-Finals Results

28 мая в Швейцарии состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею — 2026. Подводим итоги четырёх проведённых встреч. В Цюрихе, Швейцария, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Чехии.

Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:1. Таким образом, Финляндия вышла в полуфинал турнира. На восьмой минуте Сакари Маннинен открыл счёт в матче. На 15-й минуте форвард Антон Лунделль удвоил преимущество финнов.

На 22-й минуте нападающий Конста Хелениус забросил третью шайбу команды Суоми. На 31-й минуте защитник Филип Гронек размочил счёт. Но на 56-й минуте форвард Ленни Хямеэнахо вернул Финляндии былое преимущество, поставив точку во встрече — 4:1. Во Фрибуре, Швейцария, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и США.

Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 4:0. Таким образом, Канада вышла в полуфинал турнира. На 19-й минуте нападающий сборной Канады Маклин Селебрини открыл счёт в матче. На 30-й минуте форвард Дилан Холлоуэй удвоил преимущество канадцев.

Под конец третьего периода сборная США сняла голкипера, однако это не помогло: сначала Коннор Браун поразил пустые ворота, а спустя 40 секунд отличился и Сидни Кросби, забивший свой первый гол на этом ЧМ. Во Фрибуре, Швейцария, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Норвегии и Латвии. Победу во встрече, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали норвежские хоккеисты со счётом 2:0. Таким образом, Норвегия вышла в полуфинал турнира.

Первый период остался без заброшенных шайб. На 28-й минуте Тинус Люк Коблар вывел норвежскую сборную вперёд. Этот гол долгое время был единственным в матче, однако на последних минутах латвийская сборная заменила голкипера, и Ноа Стеен воспользовался этим, поразив пустые ворота. Таким образом, Норвегия вышла в полуфинал чемпионата мира впервые в своей истории.

В Цюрихе, Швейцария, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Швеции. Победу во встрече, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали «крестоносцы» со счётом 4:1. Таким образом, Швейцария вышла в полуфинал турнира. На шестой минуте Линус Карлссон вывел шведскую сборность вперёд.

На 14-й минуте Роман Йози с передачи Дениса Мальгина сравнял счёт. На 33-й минуте отличился уже сам Мальгин, которому ассистировали Йози и Янис Мозер. На 27-й минуте Кэлвин Тюркауф реализовал большинство и увеличил преимущество Швейцарии. Определились все участники полуфинальной стадии чемпионата мира — 2026 в Швейцарии.

Сборная Швейцарии, ставшая лучшей командой группы А, встретится с Норвегией, которая финишировала второй в группе В. Лучшая команда группы В Канада сыграет со второй командой группы А Финляндией. Обе встречи будут проведены 30 мая. Матч Швейцария — Норвегия стартует в 16:20 мск, встреча Канады и Финляндии начнётся в 21:00 мск





